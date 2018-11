Kambodzsai miniszterelnök: Miért ne lennének fontos tisztségekben a fiaim? Munkát kell találnom nekik!

Hun Sen Fotó: MANAN VATSYAYANA/AFP

Hun Sen kambodzsai miniszterelnök három fia is fontos állami és katonai tisztséget tölt be - csütörtökön pedig a miniszterelnök meg is magyarázta, hogy miért. Szerinte képzettségük és rátermettségük miatt kiérdemelték ezt.

„Mindnyájan doktori vagy mesteri fokozattal rendelkeznek. Miért kell elfecsérelniük a tudásukat? Munkát kell találnom nekik” - mondta Hun Sen, amikor felszólalt egy phnompeni középiskola díjátadási ünnepségén.

Hun Sen két fia pedig a hadseregnél van magas beosztásban, míg a harmadik, a legfiatalabb, képviselő a parlamentben és tagja a fiatalság és a sport ügyeivel foglalkozó parlamenti bizottságnak. Ketten közülük a júliusi parlamenti választás után léptek előre a ranglétrán, miközben a kormány az elmúlt időszakban keményen fellépett a bírálói, a civil jogokat védő csoportok és a független sajtó ellen.

Hun Sen bírálói szerint a 66 éves politikus fiai előtérbe helyezésével be akarja betonozni a kormány és a gazdaság feletti ellenőrzést a vitatott júliusi választás óta tartó feszült politikai légkörben.

Az általa vezetett Kambodzsai Néppárt megszerezte mind a 125 parlamenti helyet a választáson. Mivel nem volt hiteles ellenzék, a választás szabályosságát az ENSZ és a nyugati országok is erősen vitatják.

A választás előtt néhány hónappal a legfelsőbb bíróság feloszlatta a Kambodzsai Néppárt (CPP) ellenzéki tömörülést, több vezetőjét pedig őrizetbe vették. Az emberi jogok megsértése miatt az Európai Unióban megindította azt az eljárást, ami alapján megfoszthatják az országot a kiemelt kereskedelmi partneri státusától. (MTI)