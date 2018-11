Kemény videó jelent meg a Videoton stadionjának avatójáról, amin fekete ruhás "biztonságiak" ököllel ütik a szurkolókat

Ezt a videó a Hungarian Fanatics Youtube csatornáján jelent meg szerdán, és csütörtökön az Index hozta szélesebben körben nyilvánosságra.



A lap egy forrása szerint az látható rajta, ahogyan nehezen azonosítható biztonsági emberek ököllel ütik a szurkolókat, miután valaki petárdát dobott a szektorból a pálya felé.

„Egy petárda eldobása után jöttek be ezek a biztonságiak a pálya felől, a menekülőkapun át. (...) Teljesen érthetetlen volt a reakció, mert a petárda eldobóját kamera alapján meccs végén is ki lehet emelni (ilyen volt már az üllői úton is), amikor kifelé tartanak az emberek a szektorból. (...) Amúgy ezeket a fekete ruhás arcokat már láttam több idegenbeli mérkőzésünkön, nem csak Fehérváron.”