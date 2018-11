Peking összes lakójának hamarosan személyre szóló értékelése lesz, ami azt mutatja meg, mennyire jó állampolgárok

Miközben sokat lehet hallani arról, hogy Kína egy olyan társadalmi értékelőrendszer bevezetésén dolgozik, mellyel értékelni lehetne az összes állampolgár viselkedését, és mely révén jutalmazni, illetve büntetni lehetne az embereket a viselkedésük és a gondolkodásuk alapján, arról valójában keveset tudni, hogy pontosan hogy áll ez a program.

A Bloomberg most arról ír, hogy egy lépéssel mindenesetre közelebb lehet a program pekingi bevezetése, ugyanis a fővárosban azt tervezik, hogy 2020 végétől élesedik majd a rendszernek az az eleme, amely minden polgárnak egy élete végéig szóló, személyre szabott pontot hoz majd létre.

A tervek szerint Peking 22 millió lakosát számos egy, minisztérium és hatóság adatait tartalmazó adatbázis alapján fogják egyesével értékelni, és akiknek az életmódját és viselkedését megfelelőnek találják, azokra számos könnyebbség várhat majd a mindennapokban, míg szankciókra számíthatnak azok, akiket a kormányzati AI a nem megfelelő sorokba oszt be.

A pekingi rendszerben lesz egy feketelista is, melyre az állam szerint megbízhatatlan elemek kerülnek, ők pedig egyetlen lépését sem fognak majd tudni megtenni az előterjesztés szerint, amiről a Bloomberg számolt most be.

Hogy ez pontosan milyen nehezítéseket jelent majd a listázottak számára, azt egyelőre nem tudni. Az eddigi ismert kínai kísérleti modellekből tudni, hogy a rossz értékelést kapó személyektől például olyan alapvető szolgáltatásokat tagadhatnak meg, mint a busz-, vonat- és repülőjegyvásárlás, és ezek az emberek nehezebben férhetnek hozzá különféle állami szolgáltatásokhoz is.

A kínai narratíva szerint a hasonló rendszerek bevezetése csupán a társadalmi bizalmat erősíti, míg a kritikusai szerint az eszköz arra lehet jó Peking számára, hogy fellépjenek a kormánnyal szemben kritikus emberekkel.

Peking mellett több tucatnyi kínai városban zajlanak hasonló kísérletezgetések, a kínai állam erőfeszítéseit pedig nagyban segíti, hogy az emberek egyre több tevékenységüket végzik online, így sokkal egyszerűbb a megfigyelésük és értékelésük is.

Hogy hol tart ennek a totális megfigyelőállamnak a kiépítése, azt nemrég egy rémületes videóval mutatták be ausztrál újságírók. Arról pedig, hogy ezek a technológiák nemcsak Kínában, de Európában is elterjedhetnek, korábban részletesen is írtunk.