Az Egyesült Államok lezárta a San Diego és Tijuana közti határátkelőt

Vasárnap ideiglenesen mindkét irányba felfüggesztették a forgalmat a San Diego és Tijuana közti határátkelőnél, miután a mexikói hatóságok összetűzésbe keveredtek közép-amerikai, többnyire hondurasi menekültekkel és bevándorlókkal, akik menedékjogért akarnak folyamodni az Egyesült Államokban.

Az amerikai vám- és pénzügyőrség a Twitteren adott hírt arról, hogy a San Ysidro átkelőt egyelőre lezárták.

A CNN szerint nagyjából 500 ember áthatolt a mexikói rendőrfalon és megindult a határvonalon emelt kerítés felé, többen felmásztak a kerítésre is. Könnygázt is bevetettek a hatóságok. A csatorna helyi tudósítója szerint a tömegben férfiak és nők mellett rengeteg a gyerek is.

A tömeg az elmúlt napokban viszonylag békésen lézengett Tijuanánál, most viszonylag hirtelen indultak meg nagy számban a határzár felé.

A helyzet azért kaotikus, mert az Egyesült Államok és Mexikó között is meglehetősen problémás a kommunikáció. Donald Trump szombaton azt írta a Twitteren, hogy minden menedékkérő kérelmét egyenként bírálják el, de a menedékkérőknek az elbírálás ideje alatt Mexikóban kell maradniuk. Ez lehetett az egyik oka a vasárnap kitört tüntetéseknek is.

A mexikói kormány Trumppal szemben azt állítja, nem kötött ilyen megállapodást az amerikai elnökkel. (CNN / Reuters)