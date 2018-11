Egy kínai kutató azt állítja, páciense megszülte a világ első génmódosított ikerpárját

Egy kínai kutató, Ho Csienkuj arról számolt be egy konferencián, hogy emberi magzatokon végzett génmanipulációs kísérletei eredményeképp megszületettek a világ első génmódosított csecsemői. Az ilyen kísérletek a világ legtöbb országában tiltottak, az ilyen génmódosítás ugyanis örökletes lehet, hatása pedig nagyon nehezen előre jelezhető.

Ho célja olyan emberek megteremtése volt, akik ellenállnak a HIV-vírusnak, ez ugyanis nagyon nagy egészségügyi probléma Kínában. A kutató szerint sikeres kísérleteinek eredményeképp ikrek születtek, de nem fedi fel a szüleik kilétét.

A tudományos világ jelentős része felháborodott a dolgok, Ho Csienkujt vakmerőnek tartják, mivel a kritikusok szerint az általa használt génmanipulációs technológia még túl fiatal ahhoz, hogy embereken alkalmazzák. Emiatt a kísérletet sokan egyszerűen barbár emberkísérletnek tartják.

Ho Csienkuj egy tudományos konferencián jelentette be az eredményét, a kutatásról azonban nem publikált, és nem is erősítette meg senki, hogy igazat mond. Igaz, az AP talált egy amerikai kutatót, aki Kínában sokáig együtt dolgozott Ho Csienkujjal, és szerinte a kínai kutatónak megvannak ehhez a megfelelő eszközei és tapasztalata is. (AP)