Átadták követeléseiket a kormánynak a szakszervezetek

Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke (j2) és Horváth Csaba, a Vasutas Szakszervezet alelnöke (j) a Sándor-palotánál, mielőtt a munka törvénykönyvének módosítása ellen tiltakozó levelet adott át a Köztársasági Elnöki Hivatalnak Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A szombati tüntetésen tett ígéretükhöz híven a szakszervezetek kedden átadták sztrájkköveteléseiket az Innovációs és technológiai Minisztériumban. Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett levelükben tárgyalásokat kezdeményeztek a követeléseikről, melyek:

a túlóratörvény visszavonása, a munka törvénykönyvének módosítása a munkavállalók érdekei szerint;



a tisztességes béreket tisztességes munkáért elv betartása, a regionális és a nemek közti béregyelnőtlenség csökkentése;



a sztrájkjog újraszabályozása, érdemi párbeszéd és előzetes egyeztetés a dolgozókat érintő törvények módosításáról;



rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer.



Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a levél átadása után elmondta, hogy követeléseiket az övén kívül még két szakszervezeti szövetség, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés írta alá. Ezek Kordás szerint a Magyarország legtöbb szervezett munkavállalói csoportját képviselő szakszervezetek.

Kordás az országos sztrájkról is beszélt, azelőtt szerinte fel kell mérni a sztrájkhajlandóságot, csak azután indulhat el az előkészítése. A szakszervezetek követeléseiket petícióként is köröztetik a neten, ezt már több mint háromezren írták alá. (Via Mérce)