India legnagyobb tudományos konferenciáján felmerült, hogy Einsten és Newton is tévedett, és a gravitációs hullámokat inkább a miniszterelnökről kéne elnevezni

Indiai tudósok tiltakoztak a héten, miután egy rangos tudományos konferencián két résztvevő is megalapozatlan, teljességgel tudománytalan, nacionalista butaságokat mondott előadása keretében. A több városban is megtartott tiltakozások résztvevői azt követelték, hogy az Indiai Tudományos Kongresszus többet ne adjon teret az áltudományos idiótaságoknak.

Az egyik előadó arról beszélt a kongresszuson, hogy az őssejt-kutatást már az ősi hinduk feltalálták, míg voltak, akik Isaac Newton és Albert Einstein tudományos eredményeit vitatták el.

A tudományos közösség tagjai szerint az elmúlt években a hindu hitvilágra alapuló nézetek egyre inkább a tudományos kongresszus programjának részévé váltak, de az idei év még ehhez képest is nevetséges előadásokat hozott. Az idei volt a 106. kongresszus, és épp az a Narendra Modi miniszterelnök nyitotta meg, aki sokak szerint hindu nacionalista politikája miatt felelős az ilyen hangok felerősödéséért is.

Az egyik előadó ezek után arról beszélt, hogy Newton és Einstein is tévedett a gravitációs hullámokkal kapcsolatban, és e hullámokat inkább Narendra Modi Hullámoknak kéne nevezni. Az előadók visszatérő stratégiája volt emellett, hogy többezer éves szövegekből vezettek le tudományos állításokat.

A kongresszust szervező tudományos társaság is elismerte, hogy gondok voltak az idei programmal, és a következő évtől előre be fognak kérni absztraktokat az előadóktól. Emellett pedig a moderátorok dolga lesz, hogy tudományos mederben tartsák a programot.

A BBC összeállítása szerint az elmúlt években India oktatási államtitkára beszélt már arról, hogy a repülőgépeket az egyik ősi hindu mítoszban említették először, egy tartomány oktatási minisztere szerint a tehén az egyetlen állat, amely be- és ki is lélegez oxigént, egy törvényhozó pedig 2014-ben azzal okozott felháborodást, hogy arról beszélt, a tudomány csupán egy törpe az asztrológia mellett, és India már 100 ezer évvel ezelőtt is hajtott végre nukleáris kísérleteket. (BBC, Nature)