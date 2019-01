Sokkal jobban felmelegedtek a világ óceánjai, mint azt korábban sejtettük

Átlag negyven százalékkal gyorsabban melegednek a világ óceánjai, mint azt korábban feltételezték, derült ki egy, a Science-ben megjelent friss kutatásból. Az elmúlt hónapokban ez a negyedik tanulmány, amely hasonló eredményre jutott. A négy tanulmány - mely közül a leghíresebb pont az lett, amiben kisebb számítási hibát vétettek a kutatók, de azóta javították - gyakorlatilag azonos eredményre jutott.

Eredményeik ráadásul összhangban vannak a számítógépes klímamodellekkel, amiknél a korábbi, pontatlanabb mérések jóval kisebb felmelegedést mutattak ki. A kutatók hangsúlyozták, hogy egymástól függetlenül jutottak ugyanarra az eredményre, ráadásul egyikük sem foglalkozik klímamodellezéssel, ezért kutatásokat nem befolyásolta az, hogy egy létező modellt próbáljanak igazolni.

Az óceánok gyors ütemű felmelegedése sok szempontból aggasztó. Egyrészt az óceánok tárolják a Föld hőjének javát, az üvegház hatású gázok okozta melegedés 93 százalékát nyelik el. "Lényegében az óceánok mentenek meg az azonnali nagymértékű felmelegedéstől" - nyilatkozta a New York Timesnak Malin L. Pinsky, a Rutgers egyetem oktatója.

Az óceánok ilyen mértékű melegedése megmagyarázza a tengerszint emelkedését is. A kutatók szerint ha ilyen tempóban folytatódik a vizek melegedése, az önmagában harminc centivel növelheti a tengerszintet az évszázad végéig, függetlenül a jégsapkák olvadásától. A víz térfogata ugyanis nő, ha felmelegedik.

De nem csupán ezért baj az óceánok melegedése. A meleg óceánokban kevesebb táplálék termelődik. Kipusztulnak a korallok - az elmúlt három évben ötödével csökkent a világ korallállománya -, ez pedig kihat a teljes tengeri élővilágra. Márpedig a trópusi országokban a tengeri állatok a fő fehérjeforrás, ott komoly ellátási gondokat okozhat az óceánok melegedése.

Az óceánokban hőként raktározott energia az időjárást is nagyban befolyásolja. A melegebb víz több energiával táplálja a viharokat, így azok több csapadékkal, nagyobb szelekkel pusztíthatnak a világ partvidékein. (Via The New York Times)