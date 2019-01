„Nagyon elegünk van abból, hogy folyamatosan kibasztok velünk!” - tüntetők zavarták meg a helyettes államtitkár beszédét az Educatio Kiállításon

Szombat délelőtt az Emmi felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára, Horváth Zita beszélt volna az Educatio Kiállításon a felsőoktatásban elérhető ösztöndíjakról és a minőségi felsőoktatásról, amikor a Hallgatói Szakszervezet tagjai felálltak, és kórusban mondták:

„Jó reggel kívánunk tisztelt helyettes államtitkár asszony! Magyar fiatalok vagyunk, és nagyon elegünk van abból, hogy folyamatosan kibasztok velünk! Elegünk van abból, hogy amíg Orbán Viktor olcsón menzázik a várban, addig az ELTE több karán sok százmilliós leépítések történnek!

Felhozták azt is, hogy a helyettes államtitkár úgy akar minőségi felsőoktatásról beszélni, hogy „most üldöztétek el a CEU-t”, de megemlítették a társadalmi nem szak megszüntetését is, valamint kiálltak a kormánylapokban betámadott oktatók mellett is.

Amikor pofátlanságnak nevezték, hogy az egyetemi vezetőség kigúnyolja „az ösztöndíjaikért és a jövőjükért aggódó hallgatókat”, a Mérce élőjén hallani, hogy a kiállítás szervezői közben igyekeznek a lehető leghangosabbra feltekerni a zenét.

Végül sok sikert kívántak Horváth Zitának a minőségi felsőoktatásról szóló beszédéhez.