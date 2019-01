„Sok nő fog még elmenekülni Szaúd-Arábiából”

Rahaf Mohammed al-Kunun, a Kanadában menekültstátuszt kapott 18 éves szaúdi nő

reméli, hogy a története más szaúdi nőket is arra bátorít majd, hogy legyenek bátrak és szabadok.



Első kanadai interjújában az ABC Australiának azt mondta, Bangkokban arra számított, hogy a hatóságok rátörik az ajtót, és elhurcolják Szaúd-Arábiába. Ezért írt egy búcsúlevelet, mert inkább véget vetett volna az életének, mint hogy visszavigyék.

Rahaf Mohammed al-Kunun akkor szökött el a családjától, amikor Kuvaitba látogattak. Bangkokon keresztül Ausztráliába akart menekülni, ahova vízuma is volt, de a thai hatóságok megállították. Ekkor elbarikádozta magát, és folyamatosan közvetítette a történetét a Twitteren. Családja elment érte Bangkokba, de nem volt hajlandó velük találkozni, mert attól tartott, azonnal lefognák és elhurcolnák. Az életéért könyörgő nőt végül Kanada fogadta be, ahol gyorsan meg is kapta a menekültstátuszt.

„Fel akartam szabadulni az elnyomás alól. Független akartam lenni. Nem házasodhattam volna össze azzal, akivel akarok, nem vállalhattam volna munkát engedély nélkül. A nőknek még utazni sem szabad egyedül” - mondta.

Fotó: LARS HAGBERG/AFP

A szaúdi törvények alapján egy nőnek férfi engedélye nélkül nem lehet útlevele, és nem is utazhat külföldre. A Human Rights Watch szerint sok helyen gyakorlatilag gyerekként kezeli a nőket a szaúdi állam. Tavaly májusban pedig a szaúdi hatóságok keményen lecsaptak azokra a női jogvédő csoportokra, akik azért harcolnak, hogy legyen vége a férfifelügyeletet kötelezővé tevő törvényeknek. Sokakat letartóztattak, voltak, akiket meg is kínoztak.



Rahaf Mohammed al-Kunun az mondja, hírnevét arra akarja felhasználni, hogy a szaúdi nők jogaiért harcoljon, és kampányt indítson a férfifelügyelet beszüntetéséért. Szerinte sok nő fog még elmenekülni az országból, ha nem változik a helyzet. (Egy 24 éves szaúdi nő 8 hónapja menekült Kanadába húgával együtt, és azt mondta, szegényebben, de sokkal szabadabban él.)

Apja befolyásos területi kormányzó, a család közleményt adott ki,

amiben kitagadják a lányukat, és mentálisan instabilnak nevezik.

Egyben támogatásukról biztosítják az ország bölcs vezetőit.

„Hogyan tagadhat ki a családom csak azért, mert szabad akartam lenni? Ez nagyon megrázó”, mondta erre Rahaf az interjúban. Azt is tudja, hogy nem minden menekült ügyét bírálják el ilyen gyorsan, és szimpátiát érez a közel-keleti menekültek milliói iránt. „Veszélyben volt az életem, és szerencsés vagyok, hogy ilyen gyorsan befogadtak.”

Bár eredetileg Ausztráliába ment volna, az ENSZ menekültügyi szervezete végül Kanadát választotta neki, mert ott sokkal gyorsabban zajlik az eljárás. „Nekem minden ország megfelelt, ami megvéd”, mondta Rahaf Mohammed al-Kunun. (ABC/Guardian)