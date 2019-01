A Számvevőszék szerint a Momentum és a Párbeszéd is tisztességtelen előnyhöz jutott a választásokon

Csupán egy napig volt úgy, hogy a választásokon állami támogatásra jogosító eredményt elérő Momentum és Párbeszéd hozzájuthat a törvény szerint járó pénzéhez. Az Állami Számvevőszék, amely január 15-én felfüggesztette az állami támogatások korábbi felfüggesztését, másnap, január 16-án hozott döntése alapján újra felfüggesztette a két párt állami támogatását.

Az ÁSZ közleménye szerint mára zárták le a két párt ellenőrzését, és arra jutottak, hogy mindkét párt tisztességtelen előnyhöz jutott a választásokon. Ezt arra alapozzák, hogy vizsgálataik szerint a Momentum és a Párbeszéd elszámolásában nincsenek valós számlák és teljesítések, "törvényellenesen nem, vagy nem teljes körűen" költötték el a támogatást, illetve nem kampánycélra költötték azt.

Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a két párt, amely törvényellenesen nem költötte el a támogatását, túllépte a törvényben meghatározott finanszírozási korlátozást, ezzel jutott tisztességtelen előnyhöz a választáson, amelyen a Momentum be se jutott a Parlamentbe. (Via HVG)