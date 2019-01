Egy kisgyermekes anya elképesztő rekordott futott a brutális brit terep-ultramaratonon

A skót Midlothian régióból származó 35 éves Jasmin Paris 12 órával javította meg a Spine Race névre keresztelt terep-ultramaraton legjobb idejét és ő lett az első nő, aki nyerni tudott a versenyen. A 429 kilométeres távot 83 óra, 12 perc és 23 másodperc alatt tette meg,

Paris utólag brutálisnak nevezte a versenyt, ami Derbyshire-től a skót határig tart. A versenyzők a táv kétharmadát sötétben teszik meg, és maguk cipelik a felszereléseiket is, stáb sem kísérheti őket.

A nő ugyan indulás előtt fagyasztott le anyatejet a 14 hónapos lánya számára, de az emlőgyulladás elkerülése miatt a verseny közben is fejt tejet.

Mint mesélte, az első éjszaka volt a számára legmegterhelőbb, mert távol volt a lányától, de ahogy haladt előre, könnyebb lett a helyzete. A kislány nagyon meglepett volt, amikor látta a célban befutni az anyját, a rákövetkező nap pedig nagyon ragaszkodó lett, attól félve, hogy az anyja ismét elmegy valahova.

Felkészülésként heti 160 kilométert futott le, és mint mondta, korábban sosem gondolta, hogy rajthoz állt majd itt, mivel hallott róla, hogy ez mekkora kínszenvedés, de aztán arra jutott, hogy érdemes a maga számára ilyen kihívásokat szabnia, mert izgalmas lesz utána belevágni.

Elsőnek akkor gondolt arra, hogy nyerhet, amikor megtudta, hogy a mögötte haladó versenyző, a 2013-as győztes Eugeni Rosello Sole akkor ért be egy ellenőrző pontra, amikor Paris épp elhagyta azt.

A verseny elsősorban nem is a távolság miatt megterhelő annyira a beszámolók szerint, hanem mert végig hegyvidékes talajon zajlik, a versenyzőknek több mint 13 ezer méternyi emelkedőt kell leküzdeniük.

Sole végül hat kilométerrel a vége előtt meg kellett nyomja a nála lévő vészjelzőjét, a segítségkérés miatt pedig kiesett a versenyből. A férfi az alvásmegvonás miatt lett rosszul, ez az egyik legkeményebb tényező, ami sújtja a versenyzőket.

Paris elmondása szerint mindössze 3 órát aludt a verseny alatt, és utolsó nap már voltak hallucinációi is. De mint elmondta, ebben a versenyben nem sok választja el a rendben lévő szituációkat a rossz helyzetektől, és pontosan tudta ekkor is, hogy a saját határait feszegeti. Utólag nagyon boldog, hogy képes volt a legtöbbet beleadni, és mint mondta, ez egy egész életét megerősítő tapasztalat volt, még ha hetekbe is telik majd, amíg teljesen kiheveri.

További érdekes adalék, hogy Paris erre az egy hétre függesztette fel a disszertációjának a megírását, amit március végéig kell leadnia.

A verseny igazgatója, Scott Gilmour is arról beszélt, hogy elképesztő tettet láttak a nőtől, és a korábbi 95 órás rekord nagyon keménynek tűnt, ezért nem gondolták volna, hogy lehetséges alvásmegvonással megdönteni, ezért hihetetlen, hogy Paris megcsinálta. (BBC)