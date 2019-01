Maga a Sátán érkezik Csíksomlyóra Ferenc pápa személyében a teljesen bepörgött Fidesz-hívők szerint

Ferenc pápa bejelentette, idén ellátogat a Kárpát-medence talán leghíresebb búcsújáróhelyére, az erdélyi Csíksomlyóra. László Tamás, a Fidesz országgyűlési képviselője, korábbi XV. kerületi polgármester is megosztotta a hírt hivatalos Facebook-oldalán, ám a kommentelők nem osztoztak a politikus örömében.

A pápai látogatás óriási eseménynek számít keresztény országokban, és így lenne ez Magyarországon is, legalábbis az utolsó pápalátogatás óriási tömegeket vonzott. Ferenc pápa azonban kihúzta a gyufát a magyar kormánynál, mert többször felszólalt a közel-keletről érkező menekültek befogadása mellett, és számos alkalommal kritizálta a menekültek ellen uszító politikát. A kormány nyíltan ugyan nem kritizálta a pápát, de a kormánymédia erre tartott publicistái, álelemzői, kamupolitológusai adtak neki rendesen. Az a mély, igazán kereszténydemokrata gondolat is előkerült nemegyszer, hogy Ferenc pápa is Soros György ügynöke, de minimum kommunista vagy valami olyasmi.

Az üzenet átment, a László posztja alatti kommentelők sorospápának, a sátánnak titulálták a katolikus egyház fejét:

A posztot szombat délután törölték a Facebookról. Forrás: Facebook/László Tamás

László hiába igyekezett menteni a menthetőt, amellett érvelve, hogy mégiscsak az Egyház vezetőjéről van szó, ez láthatóan nem tudta a maga oldalára állítani kommentelőit.