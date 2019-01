A magyar foci árnyékos oldala: Kilakoltatták a balmazújvárosi focistákat az önkormányzati bérlakásokból

A balmazújvárosi focisták eddig önkormányzati lakásokban laktak, azokat azonban felújítja a városvezetés, ezért váratlanul ki kellett költözniük. Cserelakás nincs, így jobb híján a Pötyi Szállón lakhatnak az érintettek - írja az mfor. A háttérben egy kacifántos történet húzódik.

A balmazújvárosi Rácz Ferencet ünneplik, miután gólt rúgott a DVTK-nak 2016 augusztusában. A Balmaz 4-0-ra nyerte a meccset. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A Balmazújvárossal első ránézésre nem volt semmi baj: 2017-ben a Puskás Akadémiával együtt jutottak fel az NB1-be, a költségvetésük 75 százalékát fizette az MLSZ, a klub vezetője pedig ki más, a körzet fideszes országgyűlési képviselője, Tiba István volt. Messze ők voltak a legcsóróbb csapat az NB1-ben, de lehetett bízni a tao-pénzek odaáramlásában, utalták is a milliós fizetéseket a játékosoknak.

De aztán kiderült, hogy a fideszes képviselőség ma már nem elég politikai hátszél, a fejesek csapatai elszipkázzák a tao-pénzeket, a Balmaznak meg nem jut. Ezt ráadásul nem valami ellenzéki áskálódó, hanem maga Tiba klubelnök panaszolta el egy ritka őszinte interjúban.

A Balmazújváros tavaly kiesett az NB1-ből, Tiba István pedig júniusban kijelentette, hogy belefásult a magyar focit körülvevő közegbe, ezért távozik. A megyei lap januári cikke szerint azért nagyon messzire nem ment, hiszen az utánpótlás csapat vezetőjeként nyilatkozott, a honlapon pedig továbbra is ő van feltüntetve, mint a klub képviselője. (A létesítményfelelős pedig egy bizonyos Tiba Kristóf.)

Tiba István

A történet másik szála, hogy a klub fenntartója rendhagyó módon az önkormányzat, amelyre ez hatalmas anyagi terheket ró, csődközelbe is került. Ráadásul a város hivatali vesztegetés miatt öt évre ítélt fideszes polgármestere helyére augusztusban egy független jelöltet választottak.

És most vissza a lakáshelyzethez: az mfor riportja szerint „Balmazújváros közel 200 millió forintos támogatást kapott az önkormányzati bérlakások felújítására, a program tavaly nyár végén el is indult, a munkaterületet átadták a kivitelezőnek, akinek 2019. április 20-ig van ideje befejezni a munkát. A beruházás azonban olyan bérlakásokat is érint, melyekben a Balmazújváros Sport Kft. alkalmazásában álló sportolók laknak.”

A városvezetés úgy döntött, hogy mivel cserelakást nem tudnak adni az érintett sportolóknak, ezért a Pötyi Szállóba költöztetik őket.

A Pötyi szálló Fotó: potyiszallo.com

A klub ügyvezetője azonban nem volt hajlandó kiköltöztetni a játékosokat és odaadni a kulcsokat, „felsőbb utasításra” hivatkozott. Aztán az mfor cikkében részletetett huzavona után csak elhagyták a bérlakásokat, és így már neki lehet állni a felújításnak.