Békemenetet tartottak Párizsban, elegük van az erőszakos tüntetésekből

10 ezer, más források szerint 15 ezer ember vonult fel Párizs utcáin vasárnap délután, és tüntetett az elmúlt hetekben egyre elharapózó erőszakos megmozdulások miatt. A „vörös sálas” vonulásként meghirdetett esemény résztvevői a „sárgamellényes” demonstrációkon tapasztalható erőszak beszüntetését követelték.



Tüntetők Párizs utcáin a békés véleménykifejezés mellett Fotó: Benjamin Filarski/Hans Lucas

Franciaországban november óta tízezrek vonultak utcára a kormány tervezett üzemeanyag-adó bevezetése miatt, de a tüntetéssorozat már néhány hét alatt általános, kormányellenes jelleget öltött, és erőszakos cselekményekre is sor került.

Szélsőséges csoportok rendszeresen összecsaptak a rendőrökkel, több ezer embert állítottak elő, volt hogy a rendőrök fejvesztve kellett meneküljenek. Több százan megsérültek az összecsapásokban, a sárgamellényesek egyik vezetője fél szemére megvakult a legutóbbi demonstráción, miután eltalálta egy gumilövedék.

A vörös sálasok már 21 ezren vannak a Facebook-on, és azt követelik, hogy legyen vége az utcai randalírozásnak. Ebben konszenzus van, de már most vannak egyet nem értesek is. Sokan azt szeretnék, ha végre visszatérne a normális mederébe a Franciarország, megszűnnének a fél- és egészpályás útlezárások, amik nem csak bénítják az országot, de nagyon sokba is kerülnek Franciaországnak.

A turizmus visszaesése, a látványosságok elbarikádozása, a megrongált épületek és boltok összességében pénzügy katasztrófát jelentenek az országnak. Mások Macront támogatják a krízisben, amivel mások megint csak nem értenek egyet - ők az elégedetlenség erőszakos kifejeződése ellen tiltakoznak.

Hiába vonta vissza az üzemanyag-adó tervét már decemberben a kormány, elveszítette az irányítást az események felett, a sárgamellényes tüntetések 11. hétvégéjén is még 69 ezer ember ment utcára, hogy tiltakozzon Macron politikája ellen. (BBC)