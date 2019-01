Úgy tűnik, tényleg a géneken múlik, hogy ki sovány és ki hízékony

Biztos találkoztak már vele. Az emberrel, aki képes azon nyávogni, hogy akármennyit is eszik, egyszerűen nem tapadnak meg rajta a kilók. Egy, a PLOS Geneticsben most megjelenő tanulmány szerint ő azok közé tartozhat, akik a genetikai lottón a sovány gént húzták maguknak. A kutatásban 1600 egészségesen sovány, 2000 kórosan elhízott és 10400 normális testsúlyú alany vizsgálatával arra jutottak, hogy a soványság sokkal inkább függ a szerencsés génösszeállítástól, mint a tökéletes étrendtől és életmódtól.

A kutatók a genetikai vizsgálatokat kérdőíves felméréssel párosították az alanyok életmódjáról, hogy kizárhassák a testsúlyzavarok életmódi okait. Azt már korábban is tudtuk, hogy az elhízásnak több száz genetikai oka is lehet, a mostani kutatás is megerősítette, hogy az elhízottaknak nagyobb eséllyel voltak elhízásra hajlamosító génváltozataik.

Viszont most azt is megállapították, hogy a soványaknak nem csupán kevesebb, elhízásra hajlamosító génjük volt, hanem más, újonnan azonosított génterületeken is eltéréseket figyeltek meg. Ezek a génterületek a kutatók szerint az egészséges soványsággal függhetnek össze.

Sadaf Farooqi, a kutatás vezetője szerint eredményeik azt igazolják, hogy az ember testsúlya, legyen szó kóros elhízásról vagy egészséges soványságról, sokkal inkább függhet génállományunktól, mint életmódunktól. "Ez a kutatás a világon elsőként bemutatta, hogy az egészségesen sovány emberek nem erkölcsi felsőbbrendűségük miatt soványabbak, hanem mert sokkal kevesebb olyan génjük van, amely hajlamossá tehetné őket az elhízásra. Könnyű valakit a testsúlyáért bírálni, de a tudomány szerint ez a kérdés sokkal összetettebb, sokkal kevesebb befolyásunk van a testsúlyunkra, mint azt gondolnánk" - mondta.

A BBC megkeresésére a londoni King's College dietetikus professzora, Tom Sanders jól felépítettnek és fontosnak nevezte a kutatást, amely újra bizonyította, hogy a kóros elhízásnak genetikai okai lehetnek, és végre azt is, hogy ugyanígy az egészséges soványságnak is. De azt is hozzátette, hogy a felnőttkori elhízásért azért többnyire még mindig az elhízásra hajlamosító modern életmód, a mozgásmentesség és a kalóriadús ételek fogyasztása felelős. Vagyis mindentől függetlenül még mindig a kalóriabevitel és az energiafelhasználás különbözete határozza meg leginkább a testsúlyunkat.

A kutatók szerint a következő lépés az egészséges soványságért felelős konkrét gének azonosítása a most felfedezett géncsoportokon belül. Hosszú távon pedig annak vizsgálata, hogy a megszerzett ismereteket hogyan lehetne hasznosítani a fogyásban. (Via BBC)