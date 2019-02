A lejárt igazolványa miatt lerakta a kalauz a vonatról a 74 éves nénit, de az utasok induláskor visszahúzták és kifizették a jegyét

"Ma hazafelé utaztunk Budapestről a negyed 5-ös vonattal mikor egy kedves kalauz hölgy lerakta a vonatròl a 74 éves nénit, mondván mivel nincs nála érvényes fényképes igazolvány, ugyanis lejárt szegénynek! Közölte a nénivel, ha nem vesz a helyszìnen jegyet pòtdìjjal, akkor addig nem indul tovább a szerelvény, amìg le nem száll! Szegènykének nem volt annyi pénze!"



- írja egy felháborodott utas a Facebookon a vasárnapi MÁV-os kalandjáról. Ráhel és párja szerencsére nem álltak meg a sápítozásnál:

"A párom fogta meg induláskor az ajtòt, és hùzta fel a nénit, mi vettünk neki jegyet, hogy hazautazhasson Tápiógyörgyére! Pedig egyértelmű ránézésre is, hogy ingyen utazik! Máv-start, köszönjük!"

A posztjához írt egy hozzászólásából kiderül, hogy a kalauz ezek után még a jólelkű utasokat kezdte piszkálni, hogy miért vettek a jegyet a nőnek. Aki természetesen ingyenes utazásra jogosult az életkora alapján, ami ránézésre sem kétséges.



A kommentelők között akadt olyan, aki állítása szerint szemtanúja volt az esetnek, amit le is videózott, egy másik hozzászóló pedig arról írt, hogy tudomása szerint a nő a tápiógyörgyei idősek otthonának a lakója.

Bár a településen három idősotthon is található, rövid nyomozás után, percek alatt sikerült kiderítenem, hogy a sztori igaz, a néni pedig az önkormányzati fenntartású otthon lakója.

Vagyis egészen pontosan csak alkalmi lakója.

Mint az egyik ott dolgozótól megtudtam, a település polgármestere többször felajánlotta neki, hogy ingyen lakhat az intézményben, a néni ugyanis egy lakókocsiban él, amit kis kályhával fűt, ami az ünnepek alatt egyszer ki is gyulladt. De hősünk annyira szabad szellem, hogy nem szeretne intézményben lakni. Így néha bemegy tisztálkodni és enni, de lakni továbbra is a lakókocsijában lakik. És - mint megtudtam - rengeteget utazgat. Most vasárnap is egy Budapesten élő barátjánál járt az idősotthon dolgozója szerint.

Az is kiderült, hogy a jegyét kifizető pár hozzám hasonlóan hamar megtalálta telefonon az önkormányzati otthont, ugyanis tényleg segíteni szerettek volna a kellemetlen okokból megismert nénin. De nem tudták elérni, mert mire odatelefonáltak, a nő szokása szerint már tovább is állt.