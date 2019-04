Hiába fellebbezett az ügyészség, a bíróság megszüntette M. Richárd letartóztatását

A Dózsa György úti halálos gázolás egyik vádlottjának ügyvédje kedden közölte, hogy a Fővárosi Törvényszék helybenhagyta a Pesti Központi Kerületi Bíróság korábbi végzését, amivel, megszüntette M. Richárd letartóztatását. Vagyis nem osztották az ügyészség fellebbezését.

M. Richárdot még tavaly év végén tartóztatták le, miután többször is megszegte a házi őrizetének a feltételeit azzal, hogy az orvosi látogatásai során nem csak az orvoshoz ugrott be, hanem például egy bevásárlóközpontba és a saját éttermébe is.

M.-ék már a januárban kezdődött tárgyaláson kérték a letartóztatás megszüntetését, arra hivatkozva, hogy M. szívbetegsége súlyosbodott, bármikor életveszélyes állapotba kerülhet, és életmentő műtétre van szüksége, ami márciusban meg is történt.