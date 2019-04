Nyolc éve eltűnt kisfiúként azonosította magát egy most megtalált 14 éves fiú Kentuckyban

Egy nyolc éve, hat éves korában eltűnt kisfiú nevét mondta be a kentucky-i rendőröknek egy 14 éves fiú, aki szerdán bukkant fel Newport városában. A hatóságokat a környék lakói riasztották. Mint mondták, elsőre gyanúsnak tűnt a fiú, de aztán rájöttek, hogy sebesült és igazából csak rémült, mesélték a Fox cincinnati stúdiójának.

A fiú Timmothy Pitzenként mutatkozott be. Pitzen 8 éve, 2011-ben tűnt el, utoljára édesanyja, Amy Fry-Pitzen társaságában látták. Fry-Pitzen 2011. május 11-én hozta el fiát az illinois-i Aurora általános iskolájából, majd nyaralni vitte. Két nappal később, május 13-án egy wisconsini vízi vidámpark biztonsági kameráinak felvételén láthatók utoljára együtt. Amy Fry-Pitzent másnap holtan találták egy motelben az illinois-i Rockfordban.

A nyomozók akkor arra jutottak, hogy Fry-Pitzen, aki búcsúüzenetet is hagyott, öngyilkos lett. Búcsúüzenetébén azt írta, hogy Timmothy biztonságban van - de a gyermek nyomtalanul eltűnt.

Timmothy apja, Jim amúgy már a nyaralásuk elején jelezte neje és gyermeke eltűnését.

A családtagok a Fry-Pitzen halálát és fia eltűnését követő években gyakran beszéltek róla, hogy a nő depresszióval küzdött, és a házassága is válságba jutott. De meggyőződésük volt, hogy Timmothyt sose bántotta volna. "Nem tett volna ilyet. Mindenkivel kedves és figyelmes volt az életében" - mondta erről az NCMEC nevű, eltűnt gyerekekkel foglalkozó szervezettel készült videójában Kara Jacobs, Pitzen nagynénje.

Az előkerülése után Timmothy Pitzenként bemutatkozó fiú azt mondta, hogy éveken át kereskedtek vele, pedig ő csak otthonra vágyik. A kiérkező rendőröknek azt mondta, hogy két férfitól szökött meg, akik egy Red Roof Inn nevű szállodában laknak. De azt nem tudta megmondani, hogy pontosan hol. A helyi hatóságok most a környék szállodáiban keresik azokat, akikre ráillik a gyermek által adott személyleírás. A nyomozásban az FBI is segít. (Via Buzzfeed News)