Putyin már a saját statisztikusaiban is kételkedik

Hiába döntött úgy márciusban az orosz statisztikai hivatal, a Roszstat, hogy a jövőben inkább nem közöl adatokat az oroszok csökkenő reáljövedelméről, Vlagyimir Putyin még mindig elégedetlen az oroszok életminőségét mérő statisztikák adataival. Szóvivője, Dmitrij Peszkov szerdán hitetlenkedésének adott hangot annak kapcsán, hogy a Roszstat friss jelentése szerint az orosz családok harmada már egy váltócipőt se engedhet meg magának.

A Roszstat statisztikái alapján az orosz családok 80 százalékának okoz nehézséget, hogy a hó végére már elfogy a pénzük.

A statisztikák amúgy ennek ellenére összességében enyhe javulást mutattak az oroszok életkörülményeiben. A jelentésre adott hivatalos reakciók ugyanakkor a BBC szerint azt tükrözik, hogy Oroszország urai teljesen elszakadtak a hétköznapok valóságától. Peszkov például úgy fogalmazott, hogy "nehezére esik" értelmezni ezeket az adatokat. "Miért cipő? Milyen harmad? Honnan jönnek ezek a számok" - mondta Peszkov, jelezve, hogy "hálás lenne", ha a Roszstat magyarázatot adna a kérdéseire. A BBC szerint amúgy elég lenne ellátogatnia a Roszstat honlapjára, ahol nyilvánosan elérhetők a felmérés legfőbb adatai és módszertana is. Aszerint a most közölt adatokat 2018 szeptemberében hatvanezer orosz háztartás megkérdezésével rögzítették.