Csak nem sikerül elengedniük a fideszeseknek az Echo TV-t

Pénteken nem sokkal délután három óra után kikerült egy poszt a Hír TV Facebook-oldalára, ez:

Első ránézésre nincs is vele semmi gond, másodikra is csak annyi, hogy az ajánlóban említett Echo TV már napok óta nem létezik, a fideszes médiaholding vezetése ugyanis bezárta, hiszen, miután Simicskától visszaszerezték a Hír TV-t nem volt már többé szükség rá. A tévé felújított stúdióját és több munkatársát át is vette a Hír TV.

Még jó, hogy a médiaholding létrehozásakor megmondták: náluk nem szűnnek meg szerkesztőségek, náluk nincsen létbizonytalanság.