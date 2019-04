Ilyen bénázás még nem esett meg a világfutballban: úgy védte ki saját társa lövését, hogy gólvonaltechnológia kellett hozzá

Dobálózunk itt az olyan jelzőkkel, mint a “történelmi”, de az, amit Eric Maxim Chupo-Moting, a PSG focistája művelt tegnap, az tényleg példátlan a focitörténetben, már csak a gólvonaltechnológia alkalmazása miatt is.

A Párizs, amely már rég megnyerte a francia bajnokságot, a középcsapat Strasbourg ellen játszott otthon egy mindkét fél szempontjából totál tét nélküli bajnokit. Az idényben csak szenvedő Chupo-Motingnak jól indult a buli, mert ő lőtte a vezető góljukat. Aztán a Strasbourg meglepetésre fordított.

Ekkor jött az ihletett pillanat.

Párizsi támadás végén az előretörő Nkunku kissé kisodródva, jobbról átcsippentette a labdát az elé kiszaladó kapuson, a tökéletes miniemelés pedig ideális ívben röppent a kapuba. Azaz röppent volna, ha a középcsatár helyén nem érkezik Chupo-Moting és bravúros mentéssel meg nem állítja a labdát a gólvonalon. A szóbeli leírás nem is tudja visszaadni, mennyire abszurd volt a jelenet. Az emelés ugyanis egyértelműen gólba tartott, fel sem merült, hogy keresztbe elmenne a kapu előtt vagy mellé tartana, a csatárnak pedig direkte meg kellett feszülnie, hogy hihetetlen bravúrral meg tudja akadályozni a csapattársa gólját. Nem is volt képes kirúgni azt a kapuból, épp csak megállítani volt képes, erejének teljes megfeszítésével. Annyira bentről húzta ki a labdát a kapufára, hogy meg is nézték, nem volt-e bent, de nem.

Az eset után csak egy kérdés maradt: Chupo-Moting mozdulata vagy Mbappé arckifejezése volt-e a jobb?