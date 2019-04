A Felcsútról kirúgott edző szavaiból nem úgy tűnik, hogy világszínvonalú szakmai munka folyik a Puskás Akadémiánál

Odabökött a saját maguk által világszínvonalúnak mondott, az Aranycsapat utódait nevelő felcsúti utánpótásképzésnek a Puskás Akadémia kirúgott edzője.

Radoki, még a Puskás Akadémia vezetőedzőjeként

Radoki Jánost Németországból szerződtette december végén a Puskás Akadémia, oda is ment vissza az edző most a leváltása után. Onnan nyilatkozott a Nemzeti Sportnak, Korábban is mondta már, hogy amit a játékosainak megtanított, azt két kéten belül elfelejtették, erre kérdeztek most vissza az interjúban. Nemcsak megerősítette a szavait, de még keményített is rajta:

Fotó: Nemzeti Sport

Ha nem lenne jól olvasható:

„Betömünk egy lyukat, aztán egy korábbi újra megnyílik. Azt kell mondanom, ezért nem csak a játékos a hibás, hiszen amíg idáig eljutott, másik is dolgoztak vele. Nagyon nagy probléma, ha valaki egy NBI-es csapatban hallja először, hogy mit miért gyakorlunk.”

Az interjút nem tudom linkelni, mert nyomtatásban megjelent, de online már - a szokásoktól eltérően - nem. Reagált viszont a Puskás Akadémia sportigazgatója, Komjáti András, aki a kirúgott Radoki helyett irányítja a csapatot az utolsó 6 meccsen, a kiesés elkerüléséért. Ez megtalálható online:

„Az biztos, hogy Radoki János megkövetelte a rendet és a fegyelmet, és nagyon sokat edzett nála a csapat, hiszen az általa elképzelt letámadásos futballhoz kiemelkedő erőnlét szükséges. Mégis, az eredmények kikezdték az önbizalmat, és néha az volt a benyomásunk, túl sok információt kapnak a játékosok, akik nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is elfáradtak.”