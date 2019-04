Orbán szerint az Aranycsapat utódait nevelik Felcsúton

Tavaly év végére készült el a Puskás Akadémia évkönyv 2017-18. A szerencsések már akkor a kezükbe vehették, de a nagyközönség számára a krónikát csak most tette ki a honlapjára a felcsúti klub.

Ezúttal is az alapító, Orbán Viktor köszöntőjével indul a kiadvány. A miniszterelnök nem szerénykedik:

„A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia megalapításakor nem titkolt célunk az volt, hogy kiváló, egyszer majd az Aranycsapat legendás tagjainak méltó utódaiként pályára lépő futballistanemzedékeket neveljünk ki.”

Az új Aranycsapat már nem lehet messze Felcsúton, vagy már kész is, Orbán ugyanis így folytatja:

„Szeretném megköszönni az akadémia munkatársainak, hogy az elmúlt év során is mindent megtettek azért, hogy a magyar labdarúgás fiatal tehetségei szakmailag és emberileg is a nagy elődök nyomdokaiba léphessenek.”



Az alatt a pár hónap alatt, amíg az elkészült évkönyv a nagyközönség számára is publikus lett, a Puskás Akadémia végrehajtott pár kanyart: elküldték az NBI-es csapattól nyáron Pintér Attilát, hogy aztán a helyére visszahívott Benczés Miklóst is kirúgják az év végén, de a helyére szerződtett Radoki Jánostól is megváltak már azóta, mert lassan minden szembejövőtől kikap a csapat, és a kiesés elkerüléséért küzd.

Írt az évkönybe Mészáros Lőrinc is, már amennyiben fotó alapján jól azonosítottam, ugyanis sem a neve, sem a titulusa nincs kiírva.

A klub elnöke a tavalyi sikeres szezonra emlékezik vissza, a felnőtt csapatnál külön megemlíti, hogy az eddigi legjobb helyezést érte el az NBI-ben a 6. hellyel, a Magyar Kupában pedig a döntőig menetelt a csapat. «Fájdalom, az i-re nem került fel a pont, a döntőben a tizenegyespárbajban alulmaradtunk az Újpesttel szemben, de így is büszkék lehetünk a „nagyokra”, az ezüstöt pedig már a mostani szezonban aranyra cseréljük.» Arany nem lesz idén, sőt döntő sem, a Puskás a múlt héten a nyolc között esett ki a másodosztályú Soroksárral szemben. Mészáros arról nem tesz említést, de a legnagyobb sikerként ünnepelt Magyar Kupa-döntőben egyetlen egy saját nevelésű játékos lépett pályára a Puskás Akadémiában.

Az akadémiaigazgató Takács Mihály úgy értékelte az évet, hogy „igazunk volt – a tehetségeinket szakmai meggyőződésünkre és az idők szavára hallgatva felfelé kell áramoltatni és a lehető legmagasabb szinten versenyeztetni”. A kiadványban nincs benne, mégis érdekes statisztika: ez volt az a szezon, amikor az összes NBI-es csapat közül a legkevesebb játékidőt a Puskás Akadémiában kapták a fiatalok.



A krónikából kiderül az is, hogy a felcsúti akadémia legjobb játékosa Tamás Nándor lett. Ő egyébként nem felcsúti nevelés, az FK Csíkszeredában tanulta a focit, de a magyar költségvetésből milliárdokkal támogatott erdélyi csapatnak van egy olyan megállapodása a Puskás Akadémiával, hogy a legtehetségesebb játékosaikat átadják a felcsútiaknak. Tamás Nándor próbajáték után így került Felcsútra 2017 nyarán, és lett azonnal az akadémia legjobb játékosa.

Az évkönyvben bemutatják az új felcsúti sportcsarnokot is, amit Mészáros Lőrinc gyerekeinek a cége épített 12,5 milliárd forintért. És idézik Orbán Viktor megnyitón elmondott beszédét:

„Az utánpótlás-nevelés az egyik elsőszámú nemzeti ügy, így ez a mestermunka, ez a sportközpont nem csupán pályaegyüttes vagy infrastruktúra, hanem legfontosabb feladata a nevelés. Mi nem gyártjuk a futballistákat, hanem olyan erőteret hoztunk létre, ahol hősök születnek és nőnek fel. Szokták kérdezni, miért ilyen művésziek az épületeink. Van egy filozófiánk: a futball sport, tudomány és művészet egyszerre, ezért fontos, hogy mindaz, ami körülveszi a fiatalokat, ezt tükrözze.”