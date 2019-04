Fél éve nem talál OECD-nagykövetet a Külügyminisztérium, de ez szerintük nem okoz semmiféle problémát

2018. november 9-én mondta el búcsúbeszédét kollégáinak Cséfalvay Zoltán, Magyarország OECD és UNESCO nagykövete. Utódát azóta sem nevezték ki.

Kétségtelenül nem ez a legjelentősebb diplomácia poszt, bár eddig mindig akadt olyan fideszes politikus, akinek jól jött a diplomáciai megbízatás, ráadásul Párizsban kell képviselni Magyarországot a legfejlettebb ipari országok gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi tevékenységének összehangolására létrejött OECD-ben, valamint az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezeténél (UNESCO).

Süllyesztő és parkolópálya, de mégis valami

Az OECD nagyköveti posztra Orbán Viktor is figyel. 2010 végén a kormányfő személyesen kérte fel Mikola Istvánt, hogy vállalja el a posztot. Mikola az első Orbán-kormányban egészségügyi miniszter volt, de a legnagyobb figyelmet akkor kapta, amikor Orbán váratlanul helyettesévé nevezte ki a 2006-os kampányban, és szinglihordázásával elég komoly ismertséget is szerzett. Amikor Orbán Párizsba küldte Mikolát, éppen arról szóltak a hírek, hogy óriási harcok folynak a háttérben az egészségügy irányításáért.

Mikola elvállalta a felkérést, 2011 elején azt a Gottfried Pétert váltotta, aki a szocialisták kormányzása alatt is helyettes államtitkár volt a Külügyminisztériumban, 2005-ben az Európai Ügyek Hivatala elnöke lett, aztán - akkori hírek szerint túlságosan jó fideszes kapcsolatai miatt - további emelkedés helyett megkapta az OECD-nagykövet posztot. Ez számára süllyesztő volt, egészen 2010-ig. Akkor viszont Gottfriedet Orbán miniszterelnöki külgazdasági főtanácsadónak nevezte ki, utólag is megerősítve az állítólagos jó fideszes kapcsolatokat.

Az OECD-nagykövetség nem tűnik stresszes melónak, Orbán azonban az általa felkért Mikola munkájával állítólag mégsem volt elégedett, mert előfordult, hogy az OECD nem elég pozitívan nyilatkozott a magyar gazdaság előtti kilátásokról, sőt, megadóztatta volna a nyugdíjasokat, felemelve a nyugdíjkorhatárt is, hogy gyarapítsa a foglalkoztatottak számát. Ezért a Fidesz kisebb háborút is vívott a szervezettel. Selmeczi Gabriella már 2013 ilyeneket nyilatkozott: immár nemcsak "a Gyurcsány-Bajnai-csapattól" kell félteni a nyugdíjakat, hanem külföldről is veszélyes támadások érkeznek.

Mikola István és Cséfalvay Zoltán, egykori és egykori OECD-nagykövet Fotó: kormany.hu/Pelsőczy Csaba

2014-ben Mikola távozott is a posztról (a kezét azért nem engedték el, előbb biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár lett a külügyben, majd 2018-tól canberrai nagykövet), a helyére érkezett Cséfalvay Zoltán, aki addig a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára volt.

A nagykövet inkább kutatna

De tavaly év végén Cséfalvay Zoltán is távozott. Ezt azzal indokolta, hogy szeretne visszatérni a tudományos életbe, a digitális kihívásokról akar kutatásokat folytatni az Európai Bizottság keretében működő Közös Kutatóközpont Sevillában működő gazdasági és innovációs részlegénél. Saját munkáját úgy értékelte, hogy „megerősödött Magyarország és az OECD viszonya az elmúlt négy évben, és a szervezeten belül is sikerült hangsúlyosabban megjeleníteni Magyarországot”, az UNESCO-nál pedig „Magyarországot 15 év után 2017-ben ismét a Világörökség Bizottság tagjává választották, 2016-ban pedig a népzene Kodály-módszer szerinti megőrzését az UNESCO felvette a szellemi kulturális örökség listájára”. Szóval, ennyire stresszes munkáról van szó.

Cséfalvay ugyanakkor a kiszállásával feladta a leckét a jelek szerint káderhiánnyal küzdő külügyminisztériumnak. Utóda ugyanis azóta sincs. Még januárban érdeklődtem a minisztériumnál, hogy miért nincs nagykövet, okoz-e ez fennakadást a működésben és mikor várható az új nagykövet kinevezése? Nem olyasmi, ami óriási titkot képezne. Nem jött semmi reakció, időként megszokásból írtam újra, mígnem pénteken, két és fél hónap után megjött a válasz:

„Magyarország OECD és UNESCO melletti Állandó Képviseletének a vezetésével megbízott nagykövet kinevezése folyamatban van, az átmeneti időszak nem okoz fennakadást a képviselet működésében”.

Az OECD és UNESCO melletti állandó képviseleten jelenleg egy attasé, egy titkárságvezető, 5 titkár, egy gazdaságis és egy gépkocsivezető van.

Vagy ennyire nem vonzó már egy kényelmes párizsi állás vagy már nemcsak az építőiparban van munkaerőhiány. Ha kiderül, kinek jön jól egy kis pihenő Párizsban, jelentkezünk.