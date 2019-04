Vajna már évekkel ezelőtt eladta a TV2-t, egy közvetítőn keresztül kerülhetett Mészárosék köréhez a tévé

A G7 gazdasági lap arról ír, hogy már évekkel ezelőtt jelentős befolyást szerezhetett a TV2-cégcsoport felett a Mészáros Lőrinc köreihez sorolt Vida József és Szíjj László egyik bizalmasa.

A lap szerint Fári Ádám, aki Vida József fontos embere az által vezetett Takarékbankban, öt nappal Andy Vajna halála előtt vette nevére a TV2-t tulajdonló televíziós társaságot.

A lap szerint az üzlet egy meglehetősen homályos hátterű közvetítő cégen keresztül bonyolódott, alighanem azért, hogy minél tovább rejtve maradhasson a vállalat valódi tulajdonosa.

Egy 60 éves cinkotai asszony, F. Sándorné cége, a BusinessHelp Kft. még 2016-ban kötött megállapodást a Vajna-féle Magyar Broadcasting Co. Zrt.-vel (MBC), és az azóta eltelt három évben - előleg formájában, több részletben - közel 20 milliárd forintot fizetett ki az üzletrész értékesítéséért az egyébként veszteséges MBC-nek. A BusinessHelp a beszámolói szerint kölcsönpénzből fizette éveken keresztül az előleget.

Az MBC 2018 novemberben leadott vagyonleltári összesítőjéből kiderült, hogy a cég 19,86 milliárdnyi forint előleget kapott egy TV2-üzletrész értékesítésére. Vevőt nem tüntettek fel, de a G7 összevetette a két cég papírjait is, és azt találta, hogy a BusinessHelp által fizetett előleg „időről időre épp akkor és épp annyival nőtt, amikor és amennyivel az MBC által kapott előleg nőtt.”

Három év elteltével, néhány nappal Vajna halála előtt végül formailag is megtörtént a tulajdonosváltás, és Fári Ádám nevére vette a céget. Néhány hónappal később - április elején - ez a cég aztán lejegyzett egy darab részvényt az MBC-ben, és ezzel a BusinessHelp lett az egyedüli cég, amely 21 milliárd forintos osztalék-határig pénzt vehet ki a társaságból.

Fáriról a lap szerint Vida József jobbkezeként beszélnek, ami életszerű, mivel maga is a Vida által vezetett Takarékbank „ elnöki tanácsadója”. Vida József Mészáros Lőrinc egyik fontos embereként ismert: többek közt igazgatósági tag a volt felcsúti polgármester tőzsdei cégében, az Opus Global Nyrt.-ben is.

Fári a vezetője annak a cégnek is, amelyen keresztül Vida 2018 végén részesedést szerzett az MKB Bankban, de a lap szerint Fári közel állhat a dunaaszfaltos - szintén Mészáros üzlettársaként ismert - Szíjj László tiszakécskei vállalkozóhoz is, aki ezzel egy időben, ugyanazon ügyvédi iroda közreműködésével szerzett befolyást az MKB-ban. Az összefüggést erősíti, hogy a MKB két új tulajdonoscége, és a Fári Ádám által felvásárolt BusinessHelp is ugyanazon a budapesti címen van bejegyezve.

Miután a G7 rákérdezett, Vida úgy döntött, nem titkolja tovább az üzletet. Hétfőn közleményt juttatott el az MTI-hez arról, hogy „előrehaladott tárgyalásokat folytat a TV2-csoport megvásárlásáról”. Fári és Szíjj nem reagáltak az újság kérdéseire.

A lap a cinkotai cég székhelyén - egy családi házban - felkereste az üzletben közvetítőként közreműködő F. Sándornét is, de csak férjét tudták szóra bírni. Ő nem tagadta és nem is cáfolta, hogy közük lenne a 20 milliárdos volumenű üzlethez. (G7)