Bödőcs: Lőrinc Mr. Bean tudatalattijával van egy szinten szellemileg, és lassan Bill Gatesszel anyagilag

A Comedy Centralon április 19-én adásba kerülő új műsora apropóján adott interjút Bödőcs Tibor humorista a Magyar Narancsnak. Beszélt a közmédiáról, azt mondta, 2004 és 2010 között, mikor ő a Rádiókabaréban dolgozott, akkor sem volt igazi közszolgálati rádió a közrádió, de sokkal közszolgálatibb volt, mint a mai. „Sőt, a mából visszanézve akkor az egy hihetetlenül pezsgő, árnyalt és a BBC-normákat figyelembe vevő rádió volt. (...) Változnak az idők, lassan visszasírjuk Csurka mérsékelt publicisztikáit is.”

A humorista azt mondja, szerinte Mészáros Lőrinc, mint jelenség mellett egyszerűen nem lehet szó nélkül elmenni, ezért szövi bele a műsoraiba is nagyon gyakran Orbán Viktor mindig mosolygó pénztárcáját. „Lőrinc Mr. Bean tudatalattijával van egy szinten szellemileg, és lassan Bill Gatesszel anyagilag. Keresztényileg sajnálom is őt.” Bödőcs szerint a magas rangú kormánytisztviselők némelyike is nevet Mészároson, legalábbis jutnak hozzá vissza ilyen információk.

Ugyanakkor ő is elismeri, hogy ez az egész olyan nagyon nem is vicces, hiszen megmutatja, mennyire kevés érdemi következménye van bárminek, amit a Fidesz vezetéséhez közel állók művelnek. „Még mindig van bennem valami naiv felháborodás” - mondta.

A kultúrharcról is beszélt, szerinte az is emberhiánnyal küzd a kormányzati oldalon. „Dózsa Lászlót még nem nyilvánították várossá, de haladunk afelé. Ha Oszter Sándor Kossuth-díjas lehet, Pintér Bélának idén kellett volna tizenhatodszor megkapnia. Tízmilliárdok mennek el állami tévére meg rádióra, mindez azért, hogy a hatalom rodeóbikáján maradhasson az, akinek Lőrinc az avatarja. De ebből nem születik jó ország, jó tévéműsor, jó late show. Kár a pénzünkért, amit erre elégetnek.”

Bödőcs bevallotta azt is, tavaly a választások előtt „kábé 3 héttel” megkereste az MSZP, és felkérték, legyen képviselőjelölt Zala megyében. „Biztos lemondta valaki, vagy akkor jutott eszükbe, hogy választás lesz.” De a humorista lemondta, azt mondta, neki nincsenek politikai ambíciói, és különben is, azt sem tudja, hol van otthon a gázóra.