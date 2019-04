Kőkemény hadjáratot indított az orosz anarchisták ellen az FSZB

Tavaly ősszel egy 17 éves anarchista fiatal felrobbantotta magát a KGB utódszervezetének, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) Arhangelszk városában lévő központjában. Most a legnagyobb független orosz lap, a külföldről szerkesztett Meduza írta meg, hogyan vezetett ez a merénylet a szélsőbaloldali, anarchista csoportok elleni tömeges fellépéshez, több száz rajtaütéshez és vádemelésekhez.

Tavaly október 31-én az FSZB épülete elleni merénylet tényét egy Valeryan Panov néven kommunikáló felhasználó előre bejelentette az orosz anarchisták egyik Telegram-csatornáján. Mint írta, azért az FSZB-t támadja meg, mivel ott találnk ki bűnügyeket koholt vádak alapján, illetve mert kínoznak is embereket.

Az FSZB ekkor már legalább egy éve nyomozott az ország legnagyobb anarchista és antifasiszta közössége, a Hálózat ellen, melyet potenciális terrorszervezetként kezeltek.

Anarchista tüntetők Moszkvában, 2012-ben Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Az üzenet elküldése után pár perccel a fiatal férfi bement az FSZB épületébe, és felrobbantotta a táskájában lévő bombát. Csak ő halt meg, három alkalmazott megsérült. Az orosz biztonsági erők azonnal terrortámadásnak minősítették az esetet. Mint később kiderült, szerintük ez volt az egyetlen terrortámadás 2018-ban Oroszországban.

Az elkövető egy 17 éves helyi diák, Mikhail Zhlobitsky volt. Elkötelezett anarchistaként tagja volt számos online csoportnak is, ugyanakkor a merénylet előtt nem vett részt semmiféle akcióban és nem számított ismert szereplőnek a közösségen belül.

Arhangelszk város hatósága arra jutott, hogy Zhlobitsky egyedül cselekedett, nem tartozott egyetlen csoporthoz sem. Ezt mondták el a Meduza újságíróinak több anarchista közösség tagjai is. Ugyanakkor az FSZB és a belügyminisztérium az esetet arra használta fel, hogy fellépjen a 'radikalizálodó fiatalok' ellen, és a rákövetkező időszakban országszerte rengeteg rajtaütés történt.



Idén áprilisra pedig a szövetségi hatóságok az ország legnagyobb anarchista szervezetét, a Narodnaya Samooborona nevű mozgalmat hozták összefüggésbe a tavalyi támadással. A szervezet ellen 40 városban elkövetett 247 incidens miatt emeltek vádat.

A mozgalom kitart amellett, hogy a merénylő sosem volt tagjuk, maximum a Telegram-csatornájukra üzent néha. Szerintük a 247-es szám is úgy jött ki a hatóságoknak, hogy az összes anarchista ihletettségű incidenst automatikusan az ő számlájukra írták.

Mára a Narodnaya Samooborona lett az ország legnagyobb anarchista mozgalma, az elmúlt években több tüntetést is szerveztek, és a korábbi években tapasztalható fásultság helyett érezhetően megnőtt az utcai jelenlétük. Volt olyan, amikor összesen 30-40 városban tudtak párhuzamosan tüntetést szervezni a politikai foglyok melletti kiállásként. Az anarchisták erőteljesen tüntettek Putyin 2018-as újraválasztása ellen is.

Az elmúlt években a hatóságok több bűncselekményhez is próbálták hozzákötni a mozgalom tagjait. A mozgalom szándékoltan decentralizált, és nincs egyetlen vezetője sem, bár az orosz hatóságok szeretik azt feltételezni, hogy a külföldre költözött moszkvai anarchista, Svyatoslav Rechalkov vezeti az egészet. Rechalkov elmondása szerint csak azért vallotta magát vezetőnek egy kihallgatás során, mert a rendőrség addig kínozta, amíg ezt meg nem tette.

A kínzásokról és jogszerűtlen őrizetbe vételekről bőven esik még szó a riportban, ahogy arról is, hogy gyakran a hosszú időn át benntartott fiatalok ellen végül bizonyítékok hiányában nem is tudnak vádat emelni a hatóságok.

A szervezet szimpatizánsai szerint az FSZB épülete elleni támadás után a mozgalom 30 ezer Vkontakte-követője is a hatóságok céltáblájára került, véletlenszerűen kezdtek el a rendőrök lekapcsolni embereket. Köztük egy 14 éves moszkvai fiatalt, akiről azt gyanították, hogy terrortámadásra készül. Végül őt nem tudták megvádolni ezzel.

Indult eljárás olyanok ellen is, akik támogatólag nyilvánultak meg az FSZB épületében történt robbantásról: az egyik áldozat egy újságírónő, Svetlana Prokopyeva lett, aki egy rádióműsorban arról beszélt, hogy az állam maga nevelte ki azt a generációt, amely most harcol az elnyomó rendszere ellen.

Erre válaszul a hatóságok átkutatták a nő otthonát, illetve a rádió szerkesztőségét, majd pedig 150 ezer rubelre büntették az adót. Ezen kívül megbüntettek egy online oldalt is, amely a rádióműsorban elhangzottak leiratát közölte.

A Meduza nagyon részletes cikke kitér arra is, hogy 2019 áprilisában még mindig zajlanak a rajtaütések, újabb és újabb gyanúsítottakat neveznek meg a hatóságok a tavalyi robbantással összefüggésben. Olyanokat is, akik minden gyanú szerint teljesen véletlenül keveredtek bele az egészbe: országszerte tanárok, zenészek és más mozgalmak aktivistáinak otthonát is kutatták már át a rendőrök. Vannak köztük olyanok is, akik elmondásuk szerint korábban soha nem is hallottak a mozgalomról, mellyel most hírbe hozták őket.

Az FSZB ezen kívül átkutatta a moszkvai Helsinki Bizottság ügyvédjének, Alexander Peredruk szüleinek a lakását, azután nyomozva, hogy fiúk kapcsolatba lépett-e korábban a merénylővel.

A mozgalom tagjai szerint a hatóságok célja, hogy egy rendkívül nagyra fújják fel ezt az ügyet, így számolva le az egész szervezettel. Beszámolók szerint ez máris hatékonynak bizonyult, csökkent az anarchista rendezvényeken résztvevők száma Oroszországban, a hasonló mozgalmak pedig egyre inkább kerülik a nyilvánosságot.