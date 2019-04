Döghúst árultak Békés megyében

A Békés megyei Kötegyánban egy elpusztult szarvasmarhát dolgoztak fel, a húst pedig eladták, válaszolta érdeklődésünkre a rendőrség. Szombaton kaptunk több olvasói levelet, hogy lépfenével fertőzött húst árultak kéz alatt a településen, az azt fogyasztók közül pedig többen is kórházba kerültek. A beszámolók szerint az illetékes hatóság nagy erőkkel vonult fel az elpusztult állatot feldolgozó házhoz, hogy fertőtlenítéssel akadályozzák meg a további fertőzéseket. A rendőrség tájékoztatása szerint többen is fogyasztottak a húsból, köztük az állatot feldolgozó nő és férfi. A páros meg is betegedett.

Az állategészségügyi hatóság jelzése után a rossz minőségű termék forgalomba hozatala bűntett gyanúja miatt folyik nyomozás.