Az Amazon olyan automata rendszerrel méri a raktárosai teljesítményét, ami maga megírja a figyelmeztetéseket majd a felmondólevelet is

A Verge remek oknyomozó cikkéből derült ki, hogy az Amazon webáruház egy olyan, teljesen automatizált rendszerrel méri a raktári dolgozóinak teljesítményét, ami nemcsak folyamatosan rögzíti és elemzi a munkával töltött idejük minden egyes másodpercét, de emellett emberi beavatkozás nélkül generál először írásos figyelmezetéseket az alulteljesítőknek, majd ő fogalmazza meg és küldi el a felmondólevelet is.

A cikkből kiderül, hogy a 125 ezer raktárost foglalkoztató Amazon évi tízezres nagyságrendben rúghat ki munkavállalókat “termelékenységi okokra” hivatkozva, mután egy munkaügyi per iratanyagához csatolt levélből az derült ki, hogy a 75 amerikai raktárbázisuk egyikén egy év leforgása alatt 300 raktári munkást - az ottani teljes munkaerő több, mint tizedét - rúgták ki a robotfelügyelők.

A cég azzal tudott csak védekezni, hogy bár mindez igaz, kirúgás esetén egy élő embernek is le kell azért okéznia az automata hajcsár által megírt felmondólevelet. De még védekezésként sem állítottak olyat, hogy lett volna akár egyetlen olyan eset, amikor az emberi főnök felülbírálta volna a gépet.

A rendszer különösen háklis a nem munkával töltött másodpercekre. Több munkás panaszkodott arra, hogy szó szerint nem mernek vécére menni munkaidőben, nehogy túl sok nem munkával töltött percet szedjenek össze. Volt olyan raktárbázis, ahol az embertelen munkakörülmények miatt sztrájkba is léptek az alkalmazottak, akiknek nem adtak időt a rövid napi imájukhoz sem.

Az Amazon raktárosai arra panaszkodnak, hogy robotnak érzik magukat, mivel a munkájuk minden pillanatát robotok figyelik és puszta számadatok alapján büntetik és rúgják ki őket.

Az Amazon nem véletlenül foglalkozik ennyit a hatékony raktári munkával. A feszített árversenyben a szuper- és hipermarketláncok nyeresége is lényegében az ügyes logisztikából származik, mert maguk a beszerzési árak mindenkinél igen hasonlóak. Az Aldi sikerének és alacsony árainak is az az egyik titka, hogy igen hatékonyak a raktáraik, ők például csak egész raklapnyi mennyiségben rendelnek meg bármilyen árut, ami gyorsítja, egyszerűsíti és hatékonyabbá teszi a raktározást és elosztást. Az sem véletlen, hogy az iparágban az Aldi építette fel az első, teljesen automata raktárakat. Az Amazon példája is azt mutatja, hogy az élő emberek csak elcseszni képesek a tökéletes logisztikát, de eszerint még mindig vannak elég olcsók ahhoz, hogy ne teljesen cseréljék le őket automatákra.