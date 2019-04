Világszerte egyszerre tüntettek az Extinction Rebellion aktivistái, az új divat a tömeges behalás

A világ több tucatnyi országában tüntettek szombaton a klímaváltozás ellen frissen alakult szervezet, az Extinction Rebellion aktivistái. Az alapséma mindenütt ugyanaz: a Föld közelgő pusztulására figyelmeztető környezetvédők összegyűlnek, majd egy adott jelre “meghalnak” és a földre fekszenek. Eközben van, aki valamilyen feliratot is tesz maga mellé. Az akciónak neve is van már, úgy hívják, hogy die in, vagyis behalás.



A szervezők igyekeztek látványos köztereket találni, hogy az eseményekről készült fotókat sokan osszák meg, továbbadva a friss szerveződés hírét. (A mozgalomról itt olvashatod egy klassz cikkünket, ha nem lennél képben róla.)

Tüntettek fekve római lépcsőkön:

egy rakás spanyol városban, Sevillától Gironán át Barcelonáig:

Párisban a Pompidou központ előtt:

Fotó: LUCAS BARIOULET/AFP

a dél-svédországi Lundban:

Berlinben:

Fotó: CHRISTOPH SOEDER/AFP

Glasgow-ben egy dínócsontváz alatt:

és egy rakás további helyszínen.

Közben pillanatok alatt a mozgalom egyik szimbólumává vált az ER-rel láthatólag szimpatizáló utcaművész, Bansy friss londoni graffitije, amin a szöveg úgy szól, hogy