A magyarok háromnegyede szerint előnyös az EU-tagság

Ha az ember csak a közszolgálati médiából, kormánypárti lapokból vagy óriásplakátokról tájékozódik, úgy érezheti, hogy Magyarország háborúban áll az Európai Unióval. Ehhez képest a Závecz Research friss, április közepén a 24.hu megbízásából készített felmérése szerint még a Fidesz szavazóinak 73 százaléka szerint is jó vagy nagyon jó Magyarországnak, hogy az EU tagja lehet.

Az ellenzéki szavazók 88 százaléka tartja előnyösnek Magyarország tagságát.

Az uniós tagság iránt a legkevésbé az 50-59 éves korosztály lelkesedik, de még az ő körükben is 65 százalék azoknak az aránya, akik kedvezőnek tartják a tagságot. Igaz, ennek a korosztálynak csaknem a negyede, 24 százaléka szerint inkább hátrányokkal jár a tagság.

A Závecz Research azt is kérte a megkérdezettektől, hogy egy öt fokú skálán értékeljék, emnnyire teljesültek a csatlakozással kapcsolatos elvárásaik. Az eredmények szerint a Fidesz és az ellenzék támogatói egyaránt átlag 3,2-es osztályzatot adtak, vagyis ebben egyáltalán nincs jelentősége a párthovatartozásnak, sokkal inkább tűnik földrajzi, oktatási és generációs kérdésnek ennek megítélése:

a legkevésbé a legfeljebb általános iskolai végzettségűek, a falusiak;

leginkább a legfiatalabbak

elégedettek a csatlakozás óta elért eredményekkel. Akárhogy is, ha most vasárnap kéne népszavazni arról, hogy tagjai legyünk-e az EU-nak, a választók 69 százaléka szavazná meg a csatlakozást. (Via 24.hu)