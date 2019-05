Egy újabb XXII. kerületi kátyú kapott növényeket

Nemrég írtunk arról, hogy a XXII. kerületi, Szabadkai úton megjelent egy kátyú, amit valaki a környékről elkezdett kiskertté alakítani.

Szerdán olvasónk, Ágnes jelezte, hogy nem ez az egyetlen kátyú, amivel ez történt a környéken. Mint írja, pár napja 200 méterre az első kátyútól megjelent egy határozott fellépésű, jóvágású új kátyú is. És mivel nem hívei a diszkriminációnak, így tegnap a másodszülött is megkapta a saját virágját.

„Sajnos egyik szomszédnak sem volt felesleges kerti törpéje így azért még nem tökéletes a kompozíció. Ám, ha van olyan kedves olvasó aki fel tudna ajánlani egyet, szívesen kihelyeznénk Mielőtt bárki aggódna a virágok miatt, megnyugtatásul írom, hogy mivel naponta kerülgetjük a kátyúkat, így többször is ellenőrizzük, hogy elegendő vizet kapjanak” – írta még Ágnes.

Az első kátyúról szóló cikkünkben írtunk arról is, hogy a helyiek beszámolója szerint hiába járnak itt buszok is, a rendszeresen megjelenő kátyúk akár hetekig is maradhatnak, mielőtt befoltozzák őket.