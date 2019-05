18 milliárdos nyereséget termelt tavaly a NER nagy útépítő cége

Hol vannak már azok az idők, amikor a Simicska Lajos irányításával csúcson lévő Közgép 13 milliárdos nyereségre tett szert egyetlen év alatt. 2014, az Orbán legecizése előtti volt a Közgép legjobb éve. A Közgép 2013-ban még csak 4,3 milliárdot hozott Simicskának, a nagy összeveszés évében még kifutottak a korábban megnyert közbeszerzések, 9 milliárdnál kicsit több volt az adózás utáni nyereség. Ami aztán 2016-ban aztán már az egymilliárdot sem érte el.

Nem maradt megbízható útépítő cég nélkül a NER. A Közép helyébe a Duna Aszfalt lépett. A tulajdonos, Szijj László szoros kapcsolatot ápol Mészáros Lőrinccel. Cége felfuttatásában is hasonlóan sikeres, mint a felcsúti milliárdos.

A Duna Aszfaltnál 2013-ban sem panaszkodhattak már, a cég adózott eredménye ekkor is majdnem 4 milliárd volt, 2015-ben ment 11 milliárd fölé. Ezt sikerült még feljebb tornázni 2017-ben és - mint a friss mérlegükből kiderül- 2018-ban is.

Duna Aszfalt adózott eredménye:

2013: 3,8 milliárd

2014: 7,3 milliárd

2015: 11,1 milliárd

2016: 11,1 milliárd

2017: 18,7 milliárd

2018: 18,5 milliárd

Szijj László a 2017-es nyereségből 12 milliárdos osztalékot ki is vett a cégből. És idén is legalább ennyit. A mérlegben 12 milliárdos osztalék szerepel, az ahhoz becsatolt tagi gyűlés jegyzőkönyvében 13 milliárd. Vagyis két év alatt 24-25 milliárdos osztalékot vett ki a mostanra 129,5 milliárdos árbevételű cégéből Szijj. (A mérlegből az is kiderül, hogy a tavalyi 76,6 milliárdos árbevétel úgy sikerült 129,5 milliárdra feltornázni, hogy kizárólag itthon végzett építési munkákat a Duna Aszfalt.)