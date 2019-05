Beázott a felújított metróállomás Újpestnél, de tök jól megoldották

Nem is olyan régen, március 30-án adták át az M3-as metró felújított, északi (Újpest-központ és a Lehel tér közötti) szakaszát, de úgy látszik, nem minden munka sikerült olyan jól. A Metróért Egyesült posztolta a Facebookra, hogy az Újpest-Városkapu állomás nem bírta a hirtelen lehullott, nagy mennyiségű csapadékot, és már be is ázott. Ezúttal azonban nem a Kálvin téren már oly sokszor alkalmazott, praktikus megoldást választották (vödrök kihelyezése), hanem egyszerűen körbekordonozták a pocsolyát.