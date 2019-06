Kevés lett a meggy, drága is lesz

Meggyszüret Palkonyán, egy szüretelő épp a sérült szemeket válogatja. Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

A tavalyi százezer tonnás rekordtermésnél akár 30-40 ezer tonnával kevesebb teremhet idén, derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképéből. Tájékoztatásuk szerint ezért, illetve mert a lengyelországi ültetvények tavaszi fagykára miatt nő a kereslet a magyar meggyre, jelentősen emelkedhetnek az árak.

Közleményük szerint a korai magyar meggy a jövő héttől lesz kapható a piacokon és a boltokban.

Az idei tavasz hektikus időjárása, a száraz és hűvös napok váltakozása, az erős szél és a csapadékos idő miatt a megtermékenyülés nem volt olyan mértékű, mint az előző évben, illetve "megfáztak" a terméskezdemények. A terméskiesés legnagyobb mértékben az ország keleti térségét érinti, a meggyfajták közül elsősorban a Kántorjánosit, míg az Újfehértói fürtösnél átlagos termésmennyiség várható.

Magyarország az Európai Unió egyik meghatározó meggytermelője, Lengyelország után a második helyen áll. Az országban mintegy 14 ezer hektáron termesztenek meggyet, az éves meggytermés - évjárati hatásoktól függően - 60-90 ezer tonna között ingadozik.

A magyarországi éves meggyfogyasztás 15-20 ezer tonnára tehető. Az elmúlt néhány évben erősödött a frisspiaci fogyasztás és növekedett a fagyasztott meggy iránti kereslet is, ám továbbra is a meggybefőtt a legkedveltebb a vásárlók körében. (Via MTI)