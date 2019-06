Az orosz kormánymédiában is kiállnak a fogházban megvert és meggyanúsított újságíró mellett

Moszkvában csütörtökön őrizetbe vették a Lettországból működő kritikus orosz újság, a Meduza újságíróját, Ivan Golunovot, akit azzal gyanúsítanak, hogy szintetikus kábítószert tartott magánál.

Az újságírót szombaton gyorsított eljárásban állították bíróság elé, de ő tagadta a vádakat. Azt állítja, hogy nem állt kapcsolatban droggal, és együttműködik a nyomozás során. A bíróság úgy döntött, hogy a fogházat elhagyhatja, de augusztus 7-ig házi őrizetben köteles maradni.

Golunovot még meghallgatása előtt kórházba szállították. Az Agora jogvédő civil NGO és a Meduza egyaránt úgy tudja, hogy agyrázkódást és bordatörést szenvedett, miután elzárása alatt megverték. Az ellenzéki lap szerint a gyanúsítás összefügghet annak a cikksorozatnak a főszereplőivel, amin Golunov épp dolgozott. Az újságíró az elmúlt időszakban főként uzsorásokról és a temetkezési ágazatra rátelepedő egyik szervezetről írt.

A Bell azt írja, hogy Golunov házi őrizetbe helyezése nagyban köszönhető annak a kampánynak, ami az elmúlt napokban az ügyben megindult az orosz nyilvánosságban. Szombat este a Nyikulinszkij bíróság és a 71-es számú moszkvai kórházi előtt egy spontán tüntetés is kialakult.

Még több kormánypárti média magas beosztású vezetője is támogatásáról biztosította Golunovot, és különböző nyilvános posztokban követelték szabadon engedését, köztük a Russia Today-t vezető Margarita Simonyan, a Russia 1 feje, Jevgenyij Popov és a Russia 24-es Nail Asker-Adze is. Az NTV vasárnapi adásában, az egyik legnépszerűbb televíziós műsorvezető Irada Zejnalova műsorában is elhangzott, hogy ha nincs egyértelmű bizonyíték az ügyben, akkor a provokátorokat meg kell büntetni. Három jelentős üzleti-politikai lap, a Vedomosti, az RBC és az éveken keresztül baráti-ellenzéki lapként elkönyvelt Kommerszant is egységes, tiltakozó címlappal jelent meg vasárnap, és támogatásukról biztosították Golunovot.

A Bell szerint zavar keletkezhetett a rendszerben, mert az ügy nem feltétlenül állt a Kreml, érdekében. Vlagyimir Putyin épp Hszi Csin-Ping kínai elnökkel közösen lépett fel és mondott beszédet a szentpétervári gazdasági fórumon, ehhez képest a szalagcímek mindenhol Golunov ügyével foglalkoztak. Egyik legközelebbi tanácsadója, Anton Kobjakov azt nyilatkozta, hogy nagyon alaposan kivizsgálják majd az ügyet.

A moszkvai önkormányzat számára kellemetlen lehet a történet, Golunov ugyanis sorozatosan publikált cikkeket az önkormányzat által kötött gyanús szerződésekről és a velük kapcsolatban álló szereplőkről és szervezetekről. A Bell cikke alapján az épp békülékeny politikát folytató moszkvai önkormányzatnak sem jött jókor ez az ügy, próbálnak is elhatárolódni, amennyire csak tudnak. A polgármester, Szergej Szobjanin szóvivője pénteken azt mondta, arra kérte a moszkvai rendőrfőkapitányt, hogy személyesen járjon el az ügyben.

Golunov és a Meduza szerkesztőségének állítása szerint az elmúlt 13 hónapban folyamatosan érték fenyegetések az újságírót, méghozzá olyan szereplők részéről, akiket a cikksorozatában még nem nevesített meg. Állítólag az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSZB két magas beosztású moszkvai tisztje, Alekszej Dorofejev és Marat Medojev lehet az a két személy, akiket a későbbi cikkek összekötnek a temetkezési biznisszel.

A Bell cikke végén jelzi, hogy szerkesztőik évek óta ismerik Golunovot, biztosak ártatlanságában. Követelik a vádak ejtését, és mindenben támogatják a házi őrizetbe küldött újságíró kollégájukat. (The Bell)