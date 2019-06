Meghalt a fa, amit Trump és Macron közösen ültettek el barátságuk jeleként a Fehér Ház kertjében

A francia elnök 2018 áprilisában látogatott el Washingtonba Donald Trump meghívására. Emmanuel Macron egyfajta gesztusként vitt magával egy tölgyfát is Észak-Franciarországból, ahol 2000 amerikai tengerészgyalogos veszett oda az első világháborúban.

Az államfő az ajándékkal kettejük barátságának szeretett volna „gyökeret ereszteni” a Fehér Ház kertjében. Trump és Macron közösen ültették és földelték el a fát.

A fa a szigorú törvényi előírások miatt nem maradhatott a helyén; néhány nappal később egy különleges karanténba szállították. Akkor Gerard Araud Franciarország washingtoni nagykövete a Twitteren megnyugtatott mindenkit, hogy a tölgyfát biztonságos körülmények között újra elültetik majd.

Az AFP hírügynökség most diplomáciai forrásokra hivatkozva azt írja, hogy nem ültették újra a fát, mert az még a karanténban meghalt, és megjegyzik azt is, hogy nem sokkal élte túl Trump és Macron barátságát sem. A két politikus Irán és a nemzetközi kereskedelmi szankciók kérdésében is egymásnak feszült az elmúlt egy évben. (AFP)