Kim Dzsongun meggyilkolt féltestvére a CIA-nak dolgozhatott

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség, vagyis a CIA egyik forrása volt King Dzsongnam, Kim Dzsongun észak-koreai diktátor 2017-ben a Kuala Lumpur-i reptéren VX idegméreggel kivégzett féltestvére, írja a Wall Street Journal, megerősítve a Washington Post pekingi irodavezetője, Anna Fifield most megjelent könyvének legszenzációsabb állítását. "Volt egy nexus" - jellemezte a CIA és Kim Dzsongnam kapcsolatát egy rálátó forrás.

Kim Dzsongnam 2007-ben. AFP PHOTO / JIJI PRESS. Fotó: JIJI PRESS

Kim Dzsongnammal, aki afféle fekete bárány volt a családban, és évek óta Makaón élt önkéntes száműzetésben, 2017 február 13-án végeztek. Kim a Kuala Lumpur-i reptéren készült gépre szállni, amikor egy maláj és egy vietnami nő kétféle szert kent az arcába. A két komponens VX idegméreggé keveredett össze Kim bőrén, perceken belül végezve vele. A merénylet után négy észak-koreai hagyta el sietve a repteret. A két komponensű méreg összetevőit az áldozat arcába spriccelő két nő állította, hogy semmit se tudtak a merényletről. Ők azt hitték, hogy egy tévés átverés részei. Idén mindkettejüket elengedték a maláj hatóságok.

A Journal jellemzésében Kim és a CIA kapcsolatának részletei homályban maradtak. Mint írják, a lapnak nyilatkozó több volt amerikai tisztviselő eleve kételkedik benne, hogy Kim, aki évek óta Észak-Koreán kívül élt, és nem volt ismert hatalmi bázisa féltestvére birodalmában, bármi lényegit meg tudott volna osztani a titokzatos, bezárkózó diktatúra belső életéről, hatalmi viszonyairól. Abban ugyanakkor biztosak, hogy más országok titkosszolgálataival, elsősorban a kínaival is kapcsolatban állhatott.

A Journal szerint az, hogy a CIA még a száműzetésben élő, partvonalra szorult féltestvérrel is kapcsolatba lépett, jól jellemzi, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek az amerikai hírszerzők Észak-Korea megismeréséért. Észak-Korea nehéz terep az amerikai hírszerzőknek: az USA-nak nincs hivatalos képviselete, nagykövetsége az országban, amely bázisul szolgálhatna a hírszerzőknek.

A lap forrásai szerint a CIA-nál megkönnyebbülést éreztek, hogy Kim Dzsongnam halála után nem derült ki azonnal a kapcsolat. De három hónappal a februári merénylet után a japán Aszahi Simbun már arról cikkezett, hogy Kim egy koreai-amerikai kettős állampolgárral találkozott Malajziában, akiről a helyi hatóságok azt gondolják, hogy amerikai hírszerző tiszt. A Journalnak nyilatkozó egyik forrás szerint Kim valóban azért utazott Malajziába 2017 februárjában, hogy CIA-s kapcsolattartójával találkozzon.

A Journal Fifieldtől függetlenül jutott ezekre a következtetésekre, cikkükben azt írják, hogy egyelőre nem látták a Post tudósítójának ma, kedden megjelenő könyvét. "A Nagy Örökös" című könyvében Fifield állítólag részletesebben is kifejti Kim Dzsongnam és a CIA kapcsolatát, írja a New York Post. A könyvből eddig nyilvánosságra hozott részletek inkább a két Kim, a diktátor és a meggyilkolt féltestvér kapcsolatáról szólnak, Fifield is erről beszélt a hétvégén a Japan Timesnak.

"Kim Dzsongnam és unokatestvére, Ri Nam Ok madárkák voltak az aranykalickában. Minden lépésüket figyelték, egész életüket átjárta a paranoia. Valamennyiüknek bizonyos mértékig titokban kellett élniük az életüket, de külföldre utazhattak, és ott jól is élhettek. Voltak olyanok, mint például Kim Dzsongnam anyja, akik ezt a királyi családhoz tartozás jutalmaként élték meg. Másoknak viszont felnyílt a szemük a lehetőségek láttán. De ami a számomra a legérdekesebb volt, hogy a legtöbbjük a mai napig valamilyen formában összejátszik a rezsimmel - nem tudtak, nem akartak szabadulni privilégiumaiktól" - mondta Fifield.

Fifield szerint amúgy Kim Dzsongnam halála után minden rokona elbujdokolt. "Ez érthető is. Ebben a családban a férfiaknak van okuk aggódni azért, hogy mi történhet velük. A Kim család legitimációjának alapja a Paektu-vérvonal - a gondolat, hogy a család a koreaiak mitikus őshazájából, a Paektu-hegyről származik. Ez alapján ugyanis a család férfitagjai mind maguknak követelhetnék a trónt, vagyis veszélyt jelentenek Kim Dzsongun hatalmára" - nyilatkozta Fifield.