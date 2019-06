Több száz tüntetőt vettek őrizetbe az Ivan Golunov melletti szimpátiatüntetésen

Egyelőre eltérő számok terjednek a nemzetközi sajtóban, de az biztos, hogy több száz embert őrizetbe vettek, miután szimpátiatüntetők összetűzésbe keveredtek az orosz hatóságokkal az Ivan Golunov újságíró mellett tartott demonstráción. A rendőrség hivatalosan 200 emberről tud, akit elvittek a rendőrök, de civil szervezetek szerint a szám akár elérheti a 400-at is. A Reuters is több mint 200 emberről ír, ami szép szám egy 1000 fős megmozdulás után.

A Meduza újságíróját múlt hét csütörtökön vették őrizetbe kábítószerrel (mefedronnal) való visszaélés gyanújával. Golunov a fogdában sérüléseket szenvedett, eltört a bordája, gyorsított eljárásban állították bíróság elé, és végül házi őrizetbe utalták. Az újságíró tagadta a vádat, és hogy valaha kapcsolatba lépett volna droggal, amire vonatkozóan nem is került elő egyértelmű bizonyíték.

Akkora volt viszont a felháborodás az ügy miatt - a bíróság épülete előtt tüntetés szerveződött, több országos napilap is egységesen tiltakozó címlappal jelent meg, és még a kormánypárti újságírók is szolidárisak voltak -, hogy a vádat kedden végül ejtették, sőt a belügyminiszter Vlagyimir Kolokjocev az ügy kivizsgálását is elrendelte.

Golunov kedd este, miután ejtették ellene a vádakat Fotó: Grigory Sysoev/Sputnik

Viszont időközben az ügy eszkalálódott, és szerdán egy előre be nem jelentett tüntetés, vagy még inkább menet indult útjára Moszkvában, ismert ellenzéki figurák és újságírók vezérletével.

Miután az újságírót már elengedték, a tömeg a politikailiag irányított rendőrség ellen demonstrált, és a felelősök megnevezését követelte, aztán hamar átcsapott általános kormányellenes megmozdulássá, és a tüntetők „Putyin nélküli Oroszországot!” és „Le a cárral!” rigmusokat énekelve vonultak Moszkvában.

A hatóságok figyelmeztették a Golunovot éltető tömeget, hogy nem jelentették be a demonstrációt, és végül összecsapásokra került sor. Őrizetbe vették többek közt Alekszej Navalnij ellenzéki politikus-véleményvezér mellett a német Der Spiegel egyik újságíróját is. A felvételeken látszik, hogy Navalnijt három rendőr tuszkolta be egy kisbuszba.

Golunov korábban a moszkvai önkormányzat korrupciógyanús szerződéseit kutatta, újabban pedig egy temetkezési vállalkozás korrupció ügyeit tárta fel, amelynek érintettje lehetett két magas beosztású FSZB-tiszt is. A sajtóban őket sejtik a hatósági akció mögött. (BBC / Reuters / Radio Free Liberty)