Hszi Csin-ping jégkrémet kapott Putyintól a 66. szülinapjára

Hszi Csin-Ping kínai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel ünnepelte 66. születésnapját a kínai állami média beszámolója szerint. A két vezető Dusanbében, Tádzsikisztán fővárosában találkozott, ahol mindketten egy nemzetközi konferencián vesznek részt.

Fotó: ALEXEI DRUZHININ/AFP

Nagyon ritka, hogy a kínai állami média ilyen beszámolókat közöljön az ország vezetőinek magánéletéről, eddig a legtöbb vezető születésnapját is titokban tartották a kínaiak előtt, ezek a személyes adatok ugyanis államtitkoknak minősültek.

Most ezzel szemben Hszi születésnapjáról képeket is közöltek, és leírták, hogy a kínai elnök jégkrémet kapott Putyintól, és kínai teával hálálta meg az ajándékot. Hszi a beszámoló szerint személyes barátjának tekinti Putyint, és elmondta az orosz elnöknek azt is, hogy Putyin nagyon népszerű a kínaiak körében. (Reuters)