Orbánnal tárgyalt a boszniai szerbek vezetője, de csak a szerb sajtónak szóltak róla

Kétnapos magyarországi látogatásra érkezett Milorad Dodik, Bosznia-Hercegovina szerb részének elnöke. Dodikot a szerb nacionalizmus meghatározó alakjaként, és Vlagyimir Putyin orosz elnök feltétlen szövetségeseként tartják számon Nyugaton. 2017-ben az USA szankciós listájára került, a daytoni béke végrehajtásának akadályozása miatt. Dodik nagy híve Radovan Karadzicnak, az életfogytiglani börtönre ítélt szerb hadúrnak is.

Dodik hivatalosan a magyarországi szerb kisebbségi önkörmányzat vendégeként van itt, de kedden együtt ebédelt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, és utána még sajtótájékoztatót is tartottak.

Igaz, nem igyekeztek ezt magyar részről reklámozni: a sajtótájékoztatóra meghívót magyarországi szerkesztőségek tudomásunk szerint nem kaptak, és amikor külföldi hírügynökségek munkatársai érdeklődtek kedd reggel a kormánynál, azt a választ kapták, hogy nem lesz ilyen sajtótájékoztató.

A kedd kora délutáni találkozóról nem számolt be az MTI, és nem számolt be a kormany.hu sem, Orbán Viktornak csak az etióp egyházi vezetőkkel tartott megbeszéléséről jelent meg beszámoló. Információink szerint Áder János is találkozott Dodikkal, de a köztársasági elnök nyilvános programjában sem szerepelt az eszmecsere.

Milorad Dodik és Orbán Viktor a szerb RTRS felvételén. Fotó: RTRS

Közben a szerb sajtó részletesen beszámolt a sajtótájékoztatójukról, és videófelvételt is közöltek, a szerb szinkron alatt egész jól hallatszanak Orbán Viktor szavai, amelyekkel megköszöni Dodik látogatását, és a kétoldalú együttműködés fejlesztését ígéri. A szerb sajtó szerint Szijjártó Péter is tárgyalt Dodikkal, de a magyar kormány erről sem számolt be.

Nem hivatalos forrásból származó információink szerint a magyar politikusok arról győzködték Dodikot, hogy ne akadályozza teljesen a NATO és Bosznia-Hercegovina közeledését (a horvátok és a bosnyákok nyitnának a NATO felé, de ezt a szerbek blokkolják).

A szerb sajtó szerint 16 autóból álló konvojjal és államfőknek kijáró biztosítással érkezett Dodik Magyarországra.