Íme az elmúlt hét leglátványosabb látásai

Lány a vonaton!

Pénteken délután a Budapestről Bajára tartó Gemenc Expressz végében ejtett rabul egy lány mosolya. A majdnem 3 órás út alatt többször is találkozott tekintetünk a jegykezelő történeteit hallgatva.

Szeretém ezt a lányt megismerni, de minimum egy kávéra elhívni.

A helyes mosolyú, szőkés srácnak

Begurult a hálózsákom az orfűi tranzitbusz alá Fishing első napján, és te kihalásztad. Koszosan, vizesen. Nem te, a hálózsák.:) Köszi!

Utólag esett csak le, hogy ennek örömére megihattunk volna egy fröccsöt az esti viharig és, hogy helyes volt a mosolyod.

Ha előfordulsz Pesten, pótolhatnánk.:)

Június 21. Péntek 19:13 és környéke

Békásmegyeren szálltál fel a hévre egy nálad idősebb hölgy társaságában és a Szentlélek téren szálltatok le együtt. Én előtted ültem végig és igyekeztem nem bámulni a gyönyörű égszínkék szemed. Szőkésbarna, hosszú hajad összefogva copfban, szemüveges vagy, egy fekete alapon az ujjain és a hasi részen fehér csíkos rövidujjú croptop volt rajtad, ‘FORVER 78 Magical’ felirattal, egy világoskék, koptatott nagyon rövidnadrág és felül fekete, de fehér talpú Fila flipflop volt rajtad. Lábujjkörmeid feketére festve, a kezeiden pedig csak a gyűrűsujjaidon feketék a többi talán pink. A hölgy veled rózsaszín ujjatlan felsőt és fehér alapon szivárványszínű csíkos szoknyát viselt. Őszes haja rövidre vágott. Megszólítottalak volna, ha nem együtt szálltok le, de a hölgy előtt nem akartam, szerintem furán vette volna ki magát. Hátha megtalállak így is és megiszunk egy kávét valahol!

Tegnap volt egy látás, szürreális volt az egész, íme az eset:

Láttalak, azaz te láttál. Te egy fiúval, én egy lánnyal a Margitsziget végénél csütörtökön (jún 20) a nagy eső után. Láttad, ahogy engem a lány majdnem megölel, de nem. Nagyon néztél, és megszólaltál te, a fiú mellől, akit az esernyő alatt karoltál: " én megölelném"- mondtad. Azóta töröm a fejem, kérlek segíts, tudnom kell, mire és kire gondoltál. Kicsit már sötétedett, nem tudom, tényleg ilyen tünemény vagy, hogy engem öleltél volna. A lány, akivel voltam, így érthette, mert azt válaszolta, " akkor gyere, tedd meg!", de te csak mosolyogtál, és tovatűntél. Később már ő sem volt biztos, ha odajössz, végül kit öleltél volna. Látomás vagy egy kedves hanggal.

Újpesti látás

Segítsetek nekem megtalálni a gyönyörű szőke leányzót, akit ma reggel láttam a buszon :O Az Újpest központ metrónál szállt fel a 30-as buszra ma 8:30 előtt, ő is látta, hogy jól végigmértem, de valami pasival volt, így nem szólítottam meg. Ketten ültek le az előttem lévő székre nekem háttal, és még onnan is egy pillanatra hátrafordult, reám tekintett, kaptam egy cinkos mosolyt :O Többször egymás szemébe néztünk, de sajnos a következő megállónál le is kellett szállnom, és reggeli kondizástól kábult állapotban nem mentem oda megkérdezni, hogy ez a pasija-e. :O Még annyira a hatása alatt vagyok, hogy most ugyanabban az időpontban vissza fogok mászkálni oda, hátha szembejön megint^^