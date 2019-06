Először sikerült beültetni megtermékenyített embriót orrszarvúba

Az orrszarvú-lombikprogram tökéletesítésén dolgozó kutatóknak először sikerült mesterségesen megtermékenyített embriót beültetni egy nőstény orrszarvúba a faj megmentésére létrehozott programban.

A lengyelországi Chorzów állatkertjében végezték el a beültetést májusban – közölte Thomas Hildebrandt, a berlini Leibnitz Zoológiai Kutatóintézet munkatársa, akinek a kollégáival tavaly sikerült először hibrid embriókat létrehozniuk egy északi szélesszájú hím lefagyasztott spermájával és egy európai állatkertben élő déli szélesszájú orrszarvú petesejtjével, ezek ugyanis a tudósok szerint egymással közeli rokonságban álló alfajok.

Az ultrahangos vizsgálatok azt mutatják, hogy a beültetett embrió elkezdett nőni, de kisebb a vártnál, és még nem tudni, hogy megtapad-e a méhfalban – közölte a kutató. „Ez az első pozitív bizonyíték arra, hogy sikeres lehet az elméletben általunk kigondolt eljárás” – mondta Hildebrandt.

Már csak két északi szélesszájú orrszarvú él a Földön, mindkettő nőstény és nem lehetnek utódaik.

Az utolsó hím, Sudan 2018 márciusában múlt ki.

Sudan, az utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú még halála előtt, 2017-ben Fotó: STR/AP

A BioRescue nevű kutatócsoportnak korábban sikerült begyűjteni és lefagyasztva megőrizni hímek spermáit, amiket most felhasználhatnak a faj életben tartásához.

A kutatócsoport most a kenyai kormány engedélyére vár, hogy a két utolsó nősténytől petesejtet nyerhessenek laboratóriumi megtermékenyítéshez, amit béranyaként szolgáló déli széles szájú nőstény méhébe ültetnének be. Azon is dolgoznak, hogy kimúlt rinocéroszok bőrsejtjeiből petesejtet vagy spermát fejlesszenek, de ezt az eljárást még csak egereken végezték el.

„Sok technikai problémát kell még megoldanunk, amihez idő kell” – mondta Cesare Galli, a lovak mesterséges megtermékenyítésére szakosodott, olaszországi székhelyű Avantea cég munkatársa. A szakértők korábban úgy vélték, hogy alig 3 éven belül elérhetik a céljukat.

A német kormány a héten bejelentette, hogy 4 millió euróval (1,2 milliárd forint) támogatja a programot.

Az északi szélesszájú orrszarvú egykor általánosan elterjedt volt Afrika északi részén, Ugandában, Dél-Szudánban, Kongóban és Csádban. A déli populáció egyedszáma 19-21 ezer közé tehető. (MTI)