Orbán kétségbeesett levelet írt a Néppárt elnökének, hogy jaj, mi lesz, ha Timmermanst választja elnöknek a Tanács

A Politico hozta nyilvánosságra azt a levelet, amit Orbán Viktor címzett vasárnap Joseph Daulnak, az Európai Néppárt elnökének, azok után, hogy megtudta: a francia és a német küldöttség az oszakai G20 találkozón megállapodott, és a szocialista csúcsjelölt Frans Timmermanst támogatják az Európai Bizottság élére a néppárti Manfred Weber helyett.

Orbán vagy annyira naív, hogy azt gondolja, Daul - aki nem csak néppárti, elnök, de még francia is - vagy nem tud az egyezségről, vagy ami valószínűbb, tudatosan került nyilvánosságra a levél, ami azt hivatott demonstrálni, hogy Orbán most világ és főleg Magyarország előtt megmondja előre:

baj lesz ebből. Ehhez képest a levél mindenesetre kifejezetten kétségbeesett hangulatban íródott; így rögtön azzal kezdődik, hogy

„tisztában vagyok vele, hogy fel vagyunk függesztve, és nem szólhatunk bele a Néppárt politikájába”,

de mint megtudtam, a németek és a franciák (Önök) leosztották egymás között a fontos európai pozíciókat, és e szerint Timmermans lesz a bizottsági elnök, ami nagyon rossz lenne nekünk (Önöknek), és nagyon súlyos, mondhatni történelmi hiba a pártcsalád részéről.

„Ez azt jelentené, hogy a Néppárt, amely megnyerte a választást, átengedi a legfontosabb pozíciót egy másik párt részére”

- írja Orbán, utalva egy ún. kompromisszumra, ami a jelek szerint a francia-német-konzervatív-liberális tengelyen született meg. A magyar miniszterelnök szerint egy ilyen megállapodás

„megalázó”



lenne, méghozzá két oldalról is: aláásná az egész közösség (mármint az Európai Unió) tekintélyét a nemzetközi politikában, nembeszélve az Európai Néppárt szavazóiról, akik most felháborodhatnak, hogy hiába győztek, nem az ő csúcsjelöltjük lesz a Bizottság elnöke. (Orbán ezen a ponton „legnagyobb riválisként” hivatkozik azokra a szocialistákra, akikkel a Néppárt eddig is, és ezután is koalícióban készül tovább politizálni az Európai Parlamentben.)

A magyar miniszterelnök ezután töredelmesen arra kéri az elnököt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ez a rút helyzet ne állhasson elő.

A levél azért is figyelemreméltó, mert a néhány hét alatt megváltozott helyzetben

Orbán közvetve egy olyan jelölt mellett kardoskodik, akiről eddig azt hangoztatta, hogy alkalmatlan, akit a kormány hivatalosan sem támogat, aki a Fidesz médiája szerint nyomorult és nyálkás, és aki ráadásul vérig sértette már nem egyszer a magyarokat.

A Reuters szerint a tagállamok vezetőinek vasárnap esti összejövetelén megszületik a döntés arról, hogy Timmermans vezeti a következő öt évben a Bizottságot.