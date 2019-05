Orbán alkalmatlannak tartja Manfred Webert bizottsági elnöknek

A magyar miniszterelnök hétfőn közös sajtótájékoztatót tartott a szabadságpárti (FPÖ) Heinz-Christian Strachéval, hogy Matteo Salvini pártja után az osztrák szélsőjobb kampányát is megtolja. Bár Strachét alkancellárként fogadták, de találkozónak inkább pártpolitikai szempontból volt jelentősége, hiszen mióta bizonytalanná vált a Fidesz helyzete az Európai Néppártban, Orbán lebegteti, hogy az európai szélsőjobb pártjai között keres szövetségeseket.

Heinz-Christian Strache és Orbán Viktor Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A magyar miniszterelnök azt mondta: egyetértenek Strachéval abban, hogy Európában is olyan változásokra van szükség, mint ami Ausztriában lezajlott, ahol a jobbközép Osztrák Néppárt koalícióra lépett a radikális FPÖ-vel. Orbán azt akarja, hogy az Európai Néppárt a baloldallal való koalíció helyett inkább a tőle jobbra álló pártok felé nyisson, de tudja, hogy ezzel az álláspontjával kisebbségben van. Szerinte az európai politikában a „hazafias pártok” megerősödése kiegyensúlyozottságot fog hozni. Szeretné, ha a bevándorlásellenes erők nagyobb súllyal képviseltetnék magukat.



Orbán arra is kitért, hogy figyeli az európai csúcsjelöltek kampányát, és úgy látja, hogy ezek a jelöltek alkalmatlanok az Európai Bizottság vezetésére. Később egy kérdésre megerősítette, hogy ez az Európai néppárt jelöltjére, Manfred Weberre is vonatkozik, akit korábban a Fidesz a támogatásáról biztosított. Orbán szerint Weber megsértette a magyar választókat, amikor azt mondta, hogy inkább nem lesz bizottsági elnök, ha ezt csak a Fidesz szavazataival érheti el. Orbán úgy érzi, hogy ezek után miniszterelnökként nem támogathatja.

„Nekünk jó lett volna Weber frakcióvezető úr is bizottsági elnöknek, de bejelentette, hogy a magyarok szavazataival nem is akar bizottsági elnökké válni... úgy megsértette az országot, hogy sem a demokrácia sem az erkölcs szempontjából nem lenne helyes, ha támogatnák” – mondta Orbán.

Ugyanakkor Orbán nem válaszolt egyértelműen arra a kérdésre, hogy a Fidesz csatlakozik-e Strachéék szélsőjobboldali frakciójához. (Az FPÖ a Le Pen-féle francia Nemzeti Fronttal és kisebb pártokkal együtt Nemzetek és Szabadság Európája néven alkot frakciót az EP-ben, de a napokban tárgyalni kezdtek a Salvini-féle alakuló populista pártszövetséggel is.) Azt mondta, hogy az álláspontjukat a választások eredménye is befolyásolja. Fontos politikai kategóriának tartja a hűséget, mondta a liberális frakciót is megjárt Fidesz elnöke, és ezért szeretne kitartani az eddigi politikai közösség mellett, hacsak a közösség azt nem mondja, hogy nem tart igény az ottlétükre.

Beszélt arról is, hogy szerinte a Néppártban a bevándorláspártiak vannak többségben, a Fidesz és az FPÖ álláspontja tehát kisebbségi. A kérdés csak az, hogy lehet-e a Néppártban kisebbségben maradni fontos politikai kérdésekben. Ha a Néppárt intoleránssá válik, akkor máshol kell keresniük a helyüket.

Orbán Viktor a múlt héten arról beszélt, hogy látványosan, bevallottan és nyíltan keresni fogják az együttműködés Salvini pártjával, a Ligával, ami éppen új koalíciót készül létrehozni Európai szélsőjobboldali pártjaiból.