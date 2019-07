Meghalt a 20. század egyik menedzseristene

94 éves korában elhunyt Lee Iacocca, az amerikai autóipar Henry Ford után tán legismertebb arca. Hírnevet már a Ford Mustang alkotójaként is szerzett, de amikor az 1980-as években megmentette a csőd szélére sodródott legendás amerikai autógyárat, a Chryslert, már félisten-státusba került.

Lee Iacocca 2004 áprilisában. Fotó: PAUL HAWTHORNE/AFP

Az 1924-ben olasz bevándorlók gyermekeként, Lido Anthony Iacocca néven a pennsylvaniai Allentownban született Iacocca 1946-ban kezdett dolgozni a Fordnál, ahol részt vett a műfajteremtő Ford Mustang kifejlesztésében. 1970-ben a cég elnökévé is kinevezték, mígnem az alapító fia, Henry Ford Jr. 1978-ban ki nem rúgta.

Iacocca hamar besztszellerré lett, több ezer magyar könyvespolcra, így a családoméra is felkerült önéletrajzában egészen kedélyesen emlékszik meg kirúgásáról. "Bevándorlók gyermekeként kezdtem az életem, és egészen a Ford Motor Company elnökségéig felküzdöttem magam. Amikor ezt elértem, a világ tetején voltam. De aztán a sors azt mondta: várj, még nem végeztem veled. Most megtudod, milyen érzés, ha lerúgnak a Mt. Everestről" - írta.

Olyan sok időt nem kellett a csúcstól távol töltenie. Még kirúgása évében felvette a Chrysler, aminek 1979-ben már a vezérigazgatója lett, így ő válhatott a cég megmentőjévé. Iacocca kétszer is sikerrel lobbizott az amerikai törvényhozásnál azért, hogy az amerikai állam vállaljon garanciát a hiteleire. Az igazi bravúr azonban az volt, hogy vezetésével a Chrysler határidő előtt vissza is fizette a kölcsöneit, az amerikai költségvetés pedig hasznot is húzott a segélycsomagért cserébe kapott részvényeken. Az olajválság után Iacocca vezetésével a Chrysler üzemanyagtakarékosabb autók gyártásába kezdett, amivel újra nyereségessé vált. (Via CNN)