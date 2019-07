Varga Judit szerint az Isztambuli egyezmény „politikai hiszti”, a magyar jogállammal pedig minden a legnagyobb rendben

Erős dolgokat mondott az Európai ügyek-, illetve az Igazságügyi bizottsága előtt tartott miniszteri meghallgatásán Varga Judit, akit Orbán Viktor azután jelölt az igazságügyi tárca élére, hogy biztossá vált: Trócsányi László eddigi miniszter Brüsszelbe távozik (ahol feltehetően uniós biztosi pozíciót vállal).

A hvg.hu tudósítása alapján Varga Judit, aki eddig EU-s kapcsolatokért felelős államtitkárként dolgozott a kormány mellett, minden politikai kérdésben egyetértett Orbán Viktorral, és azon szeretne dolgozni, hogy Magyarország még olyanabb hely legyen, mint amilyen most.

Varga Judit, itt még EU-s kapcsolatokért felelős államtitkárként Orbán Viktor mellett 2018. december 30-án Fotó: Varga Judit/Facebook

A leendő miniszter azzal indította a beszámolóját, hogy hatalmas sikert ért el a magyar kormány és annak vezetője a minap, miután elérte, hogy Ursula von der Leyen, igen, egy hétgyermekes, német családanya legyen az Európai Bizottság következő elnöke. von der Leyen jelölése szerint újabb bizonyítéka annak, hogy Közép-Európát nem lehet megkerülni.

Ellenzéki politikusok ugyan rákérdeztek, nem okozhat-e zavart, hogy a hétgyermekes családanyának nem tetszik a magyar menekültszigor, és az Európai Egyesült Államok híve, de Varga szerint nem kell messzemenő következtetést levonni abból, hogy valaki mit mondott négy éve.

Varga elárulta, Orbán azt várja tőle, hogy segítsen megnyerni az uniós vitákat a szuverenista Európa képviseletévele, azaz a cél, hogy Brüsszel ne büntethessen meg egy tagállamot azért, mert például a migrációs krízisre

„saját hagyományait, kultúráját figyelembe vevő válaszokat ad, ami eltér a fősodortól.”

Azt ígérte, hogy példákkal válaszol majd a jogállamiságot érő kritikákra, és ízelítőt is adott ezek közül (Németországot említette, ahol az ügyészség a végrehajtó hatalom alatt működik), de vannak más tagállamok is, ahol a parlament nevez ki bírókat, és különben is unalmas már a Sargentini-lemez. A 7-es cikkelyt egyszerűen politikai eljárásnak nevezte.



Az ellenzéki felvetésekre azzal reagált, úgy érzi magát, mint egy külföldi fórumon, és végre tudja, hogy honnan szedik az információkat a nemzetközi kritikusok. Azt ígérte, hogy a kormány által idén is letiltott, Európa Tanács-féle korrupciós jelentést néhány héten belül nyilvánosságra hozza a kormány, aztán

„lehet küldeni az SMS-t Strasbourgba vagy bárhová, ahol várják.”

Varga elmondta továbbá, hogy a nők egyenjogúságáról szóló

„Isztambuli egyezmény egy politikai hiszti”

mert a nők nagyon nagyba vannak Magyarországon, nem kell választaniuk a család és munka között, és a kormány keményen fellép a családon belüli erőszak ellen is. Szerinte a magyar környezetvédelmi törekvések is rendben vannak, ezen a téren is csak hisztériakeltés zajlik.

Varga a meghallgatás második felében arról is beszélt, hogy járt a tranzitzónában, ahol szerinte mind a higiénia, mind az oktatás messze az átlag felett van, ahogy az ott dolgozókból áradó szeretet is, ez ugyanis akkora élmény volt számára, hogy mióta járt Röszkén, hatványozott erővel és szívvel tudja védeni a törvényeket és a migrációs szabályozást.

Elmondta továbbá, hogy az Országos Bírói Hivatal illetve Tanács vitájába nem akar beleszólni,