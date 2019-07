Már csak rövid ideig lehet megmászni Ausztrália leghíresebb szikláját, ezért hosszú sorokban tolonganak ott a turisták

Ausztrália egyik legismertebb szikláját, az Ulurút még október végéig lehet látogatni. A sziklát is magába foglaló nemzeti park vezetősége még 2017-ben döntött úgy, hogy két éven belül kitiltják a turistákat a különleges látványú képződményről.

Most pedig, hogy közel a vég, hosszú sorokban kígyóznak a turisták, erről rengeteg fotó is készült a napokban. A világörökségi helyszínként is nyilvántartott Urulu mellett ráadásul a turisták nem viselkednek túl szépen: a beszámolók szerint szeméthalmok maradnak utánuk, és többen közülük a látogatók elől lezárt részére is benéznek a nemzeti parknak.

A terület eredeti tulajdonosai őslakos törzsek voltak, és a szövetségük már régóta kezdeményezte, hogy a turistákat ne engedjék fel a sziklára, mivel hitviláguk szerint ez egy szakrális hely, ráadásul a szikla mászása közben rendszeresen haltak és sérültek meg turisták, ami miatt pedig felelősnek érezték magukat. Az ötvenes évek óta 37 halálesetet regisztráltak a sziklán, legutóbb egy 76 éves japán turista halt meg tavaly nyáron.

A környékre amúgy az elmúlt években évről évre egyre több turista látogatott el, tavaly már közel 400 ezren voltak, viszont egyre kevesebben voltak, akik a szikla megmászása mellett döntöttek.