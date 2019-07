37 utas megsérült, mert hirtelen légörvénybe keveredett az Air Canada járata

Legalább 37 ember megsérült az Air Canada Vancouverből Sydneybe tartó járatán, mikor a gép légörvénybe került. A személyzettel együtt összesen 284 embert szállító repülőnek végül Hawaii-n kellett leszállnia.

A honolului kórházak adatai szerint 9 embert kellett súlyos sérülésekkel ellátni. A többi utasnak hotelszobákat foglaltak Honoluluban, ahol megvárják majd, amíg a társaság le tud szervezni egy repülőt, ami Hawaiiról Ausztráliába viszi őket.

A repülőgép úgynevezett felhő nélküli turbulenciába (CAT) került, ami különösen azért veszélyes, mert a személyzet sincs rá felkészülve, így nem tudják figyelmeztetni az utasokat sem. Éppen ezért a mostani balesetben is többnyire olyan utasok sérültek meg, akiknek nem is volt becsatolva a biztonsági övük. Szemtanúi beszámolók szerint az utasok egyszeriben felemelkedtek, és többen a felső csomagtartókhoz nyomódtak, majd mindenki hirtelen a földre huppant, miközben sok csomag is leesett az utasok közé. (BBC)